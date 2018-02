Andrés Bódalo, los titiriteros y Alsasua

La obra de Santiago Sierra Presos políticos, que se iba a exponer en ARCO y que se inaugura este miércoles, hasegún han confirmado la galería Helga de Alvear, donde se exponía. Ha sido la, recinto en la que tiene lugar la feria, la que ha "instado" a la galería de arte a retirar los retratos, según admite en un comunicado en el que este organismo público dice actuar "desde el respeto a la libertad de expresión".La obra se componía dede hasta 24 personas con una breve explicación de los motivos por los que habían sido encarcelados. Entre estos "presos políticos" se encuentran los encarcelados, presidente de ERC, y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural,, respectivamente.El, parte del consorcio que gestiona Ifema, asegura quesobre la retirada de la obra. "Para el Ayuntamiento la libertad artística y de expresión son básicas y por eso no comparte la decisión", aseguran fuentes del consistorio. Por ello, el Gobierno de Ahora Madrid ha solicitado la celebración de una Junta Extraordinaria, que tendrá lugar a las 13.00 del miércoles, y en la que pedirá la restitución de la obra."Es la primera vez que me pasa, y voy a muchas ferias. Nunca me habían retirado ninguna obra", ha asegurado la histórica galeristaminutos después de la apertura de la feria. La marchante ha insistido en que la decisión de retirar las piezas no ha sido de la galería, ni de ARCO, sino de Ifema. Ha señalado, sin embargo, que no considera esto como "censura": "Pues ponemos otra cosa. Solo es una feria de arte". La galerista ha asegurado que no se ha puesto en contacto con el artista. "Con Santiago [Sierra] siempre son escándalos. Pero todo el mundo lo conoce, es uno de los mejores artistas españoles".De Alvear ha precisado que la obra aún no tiene comprador, pero que. Lo que también continúa vendiendo son revistas en las que se reproducen las imágenes de la serie. Se han editado 500 ejemplares, con un precio de 10 euros, y en la primera media hora de la feria ya se habían vendido 20.En la serie de Santiago Sierra se reconocen otros nombres como los del dirigente del SAT,, los detenidos por los incidentes de Alsasua o los titiriteros detenidos en 2016 por su obra La bruja y Don Cristóbal. Todas las personas que aparecen en la obra no tienen nombre, sino asignado un número. Sin embargo, los pies de. La obra de Santiago Sierra es una pieza única y los 24 retratos juntos se venden por un precio deIfema, que organiza la feria de arte, reconoce en un comunicado que ha, "desde el máximo respeto a la libertad de expresión". Explica que la polémica generada por la pieza "estádel conjunto de los contenidos" de Arcomadrid. La organización considera que es su responsabilidad "tratar de alejar del desarrollo de la feria los discursos que".En el caso de la pieza en la que aparece Junqueras, el artista habla de una situación que se produce "tras los acontecimientos" de independencia y "tras la decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española". "La Audiencia Nacional condenó aal exvicepresidente catalán junto a ocho exconsejeros de la Generalitat. Solo uno de ellos pudo eludir la condena con una fianza de 50.000 euros. Ingresaron en las cárceles de Estremera y Alcalá Meco", reza el texto.En el caso de los Jordis, habla de "miembros activos en lapor la votación del referéndum de independencia". "Acusados por supuesto delito de sedición pública con riesgo de reiteración delictiva y destrucción de pruebas, se les condena a prisión incondicional y sin fianza", añade.En otra imagen, se explica la situación del preso Andrés Bódalo , en la cárcel pese a que "los vídeos presentados por la policía únicamente muestran a estaintentando intermediar en el alboroto".Para los titiriteros, recuerda que se trataba de una función que "representaba a la policíaa una bruja por llevar una pancarta con el mensaje Gora Alka-Eta". Y para la "trifulca" de Alsasua en que varios guardias civiles fueron supuestamente agredidos, recuerda que las penas solicitadas por la fiscalía alcanzan losTodas estas personas están acompañadas por las imágenes de otros "presos políticos" entre los que se encuentran, los acusados de explosionar una bomba en la Basílica del Pilar en Zaragoza o los detenidos en el desalojo del Palau Alòs en 2006 documentado en el trabajo Ciutat Morta.La portavoz del PSOE en el Congreso,, ha celebrado la decisión de Ifema de retirar la obra Presos políticos porque "todo lo que ayude a rebajar la tensión hay que valorarlo positivamente". "En este momento todo lo que contribuya a tranquilizar el ambiente y la crispación es positivo. Por tanto, si Arco ha valorado que una determinada exposición o cuadro podíanosotros tenemos que intentar rebajar la tensión", ha señalado en una primera reacción a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados tras conocer la noticia.El secretario general de Podemos,por su parte, ha apelado a la libertad de expresión. En los pasillos del Congreso, Iglesias ha advertido de que "no es compatible con la democracia que haya determinados temas que no se puedan tocar o sobre los que se pueda hablar".