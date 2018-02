"Somos pensionistas, no terroristas": jubilados cortan el tráfico frente al Congreso para exigir "pensiones dignas"

"Somos pensionistas, no terroristas"

Nuestros abuelos y abuelas nos enseñan el camino: defender las pensiones dignas, defender la vida. A las puertas del Congreso, ¡sí se puede! pic.twitter.com/C1Qy86rARB — Irene Montero (@Irene_Montero_) February 22, 2018

Gritos contra Rajoy, Villalobos y Báñez

"Muchos tenemos que tomar nota"

En torno aeste jueves al mediodíade los Diputados, cortando el tráfico en la Carrera de San Jerónimo, para reclamar "pensiones dignas" con subidas al ritmo de la inflación y derogando el actual índice de revalorización.Concentrados desde minutos antes de las 11 horas en una manifestación con la querían, los manifestantes han conseguido romper el cordón policial en varios puntos para llegar hasta las mismas puertas de la Cámara Baja.Una delegación de las entidades organizadoras de la concentración, entre los que se encuentran los sindicatos CCOO y UGT, ha registrado en el Congreso un escrito en el que demandan "" para cambiar la actual legislación de pensiones.Así, según ha informado a Europa Press un portavoz de los organizadores, reclamany que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas paraUbicada en la Plaza de las Cortes, en la otra acera de la Carrera de San Jerónimo frente al Congreso, el cordón policial previsto por la Policía Nacional, que rodeaba con agentes y vallas de seguridad la concentración, se ha visto desbordada tanto en ese punto como más arriba de la calle, cuandoA gritos de "¡Ladrones, ladrones!" y con las manos en alto, los manifestantes han bajado por la calle hasta llegar a las puertas del Congreso, cortando el tráfico en la Carrera de San Jerónimo. Los jubilados han respondido los intentos de la Policía por contener su avance con gritos de "".Con el fin de facilitar la salida de vehículos que se han quedado atrapados en la calle, un autobús incluido, al menoshasta que estos vehículos pudieran salir."¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Nos roban las pensiones y también la dependencia!", coreaban los manifestantes, que han dedicado, la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.A Báñez le recriminaban, lamentaban varias pancartas--, a Villalobos le han pedido que se dejara de echarse "la siesta" y saliera a hablar con los pensionistas, y a Rajoy, directamente le retrataban con una foto con el dictador Francisco Franco: "No sé de qué os sorprendéis. Ya os dije que iba a ser Franco con vosotros", rezaba una pancarta.Durante la concentración, varios, que ha llegado a extenderse por toda la Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes incluida, llegando casi a la propia Plaza de Neptuno.También ha estado presente el secretario general de los socialistas en el Congreso, Rafael Simancas, aunque ha sido increpado por varios manifestantes. De hecho, en varios momentos se ha coreado un lema clásico en las protestas 'indignadas': "", aunque con una nueva coletilla dedicada a Ciudadanos.Algunos diputados han expresado su sorpresa por el alcance de la marcha, recordando que ni en las manifestaciones del 15-M"Muchos tenemos que tomar nota. Nuestros abuelos nos están enseñando lo que hay que hacer", ha dicho el diputado Íñigo Errejón, criticando que "el problema fundamental de las pensiones no es que haya mucha gente mayor, es que l".Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de UGT, uno de los colectivos organizadores de la protesta, ha avanzado que no cejarán en su protesta, y que las próximas manifestaciones en todo el país están convocadas para el próximo 1 de marzo. "", ha dicho.