Directo | El Parlament reivindica la Presidencia de Puigdemont pero evita ratificar la independencia

El pleno del Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves una resolución para "ratificar la confianza en Carles Puigdemont como president de la Generalitat", mientras que la enmienda presentada por la CUP para "ratificar la proclamación de independencia del 27 de octubre" no ha salido adelante. Desde Cs han advertido de que presentarán un recurso de amparo ante el TC contra estas resoluciones.Sigue enminuto a minuto la situación en Cataluña:El Parlament hauna propuesta del PSC y otra del PP que pedíade la investidura y que empezara a correr el plazo deantes de la convocatoria automática de elecciones. Las propuestas se han rechazado con la mayoría que suman JxCat, ERC y la CUP, que se han impuesto a los votos del PSC, Cs y el PP a favor de que corra el plazo —los comuns se han abstenido—. La legislación indica que el Parlament dispone de dos meses como máximo para investir a un presidente y para que este plazo empiece a correr debe haber una primera votación que no se ha llegado a producir porque se suspendió el pleno.El pleno del Parlament ha aprobado este jueves con los votos de JxCat, ERC y la CUP una resolución que ratifica "lacomo presidente" de la Generalitat de Cataluña, pero ha evitado ratificar también la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Los tres grupos independentistas han aprobado así unadel president cesado y actualmente en Bélgica, pero no lo han investido de forma efectiva, ya que esto abriría un nuevo contencioso con el Tribunal Constitucional. La resolución aprobada también reivindica el referéndum del 1 de octubre de 2017, y califica dede Puigdemont y de su Govern que se hizo efectiva cuando el Senado dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.El presidente del PP catalán,, ha reivindicado este jueves lade la Constitución y ha avisado de quela intervención de la autonomía si el independentismo mantiene su "". "Va a depender de ustedes exclusivamente que las instituciones catalanas puedan volver a disfrutar de todo el autogobierno que permite la democracia", ha avisado a los independentistas en su intervención en el pleno del Parlament de este jueves.El líder de la CUP en el Parlament,, ha reivindicado este jueves lay ha lamentado las "reculadas" de JxCat y ERC en el despliegue de la hoja de ruta republicana. En su intervención en el pleno, ha avisado de que, cuando el independentismo "retrocede un paso, el Estado avanza dos, y cuando hace autonomismo y no república, el Estado responde con recentralización". Ha constatado que hay miembros de JxCat y ERC en la cárcel o en Bélgica por su defensa del independentismo, pero también ha afirmado que "desdecirse del camino hecho es una de las peores políticas y una" en el referéndum del 1-O.El grupo de Cs en el Parlament presentará este jueves(TC) alegando que se han vulnerado los derechos de sus diputados, que pedían reconsiderar la aceptación a trámite de la propuesta de resolución pactada entre JxCat y la CUP, han explicado fuentes parlamentarias. Al inicio de la sesión plenaria, el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha pedido una nueva reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces para estudiar la petición de reconsideración que habían presentado sobre la resolución transaccionada entre ambos grupos.La líder de ERC en el Parlament,, ha pedido este juevesla reivindicación de que Carles Puigdemont (JxCat) es el, con la necesidad de impulsar de forma urgente un Govern "efectivo" que opere desde Cataluña. En una intervención ante el pleno, ha expuesto que formar un Ejecutivo en Cataluña es la única forma viable de, por lo que ha concluido que el pacto con JxCat y la CUP para arrancar la legislatura no puede demorarse más.La líder de Cs,, hadurante su discurso ante el Parlament contra los dirigentes independentistas, a los que ha exigido quea la ciudadanía y reconozcan ante sus propios votantes que les han mentido, porque. Lo ha hecho en su intervención en el Pleno del Parlament de este jueves, tras las intervenciones de los diputados soberanitas las cuales, ha asegurado Arrimadas, han servido para constatar que los independentistas no tienen "ni hoja de ruta ni planes para los catalanes".El diputado de JxCatha avisado este jueves en el pleno del Parlament de que su grupo no renunciará "ni un milímetro" a defender la libertad, la independencia y la república, y ha criticado las actuaciones judiciales y policiales contra el soberanismo. Ha afirmado que la resolución que se prevé aprobar este jueves en defensa de la legitimidad del Govern cesado y de Carles Puigdemont es un nuevo: "Emprendemos hoy el proyecto de República para Cataluña"."Consideramos inapropiadas las candidaturas de personas inmersas en procedimientos judiciales abiertos, estén o no en prisión preventiva y, si bien respetamos la presunción de inocencia, no creemos que puedan dedicarse con plenitud" a ejercer su cargo, ha detallado, subrayando que el PSC respeta a todos los posicionamientos políticos pero exige que cumplan la ley. Iceta ha defendido que debe activarse la cuenta atrás de la legislatura para apremiar a los partidos mayoritarios a formar un Govern que respete la legalidad cuanto antes y poner así fin al artículo 155 de la Constitución:, que han sido un engaño y que han tenido tantos costes económicos, políticos, sociales y personales".El primer secretario del PSC,, haeste jueves que se produzca lacomo es el caso de Jordi Sànchez o de Jordi Turull, y ha criticado que el independentismo haya pactado crear estructuras de gobierno republicanas en Bélgica. Lo ha hecho en su intervención en el pleno del Parlament de este jueves, en la que ha defendido que se debe recuperar "el principio de realidad" cuanto antes para desencallar el bloqueo institucional e investir a un presidente que esté libre de causas judiciales y gobierne para todos los catalanes.El portavoz de Cs,, ha pedido la palabra paraque se hayan tramitado las enmiendas de los cupaires, y ha advertido de que los responsables de la decisión que están en la Mesa pueden haber cometido un delito de prevaricación. El presidente del Parlament,, ha iniciado su intervención dando los buenos días a todos los diputados presentes y "a los que no pueden estar", en alusión velada a los diputados que están en la cárcel —Oriol Junqueras y Jordi Sànchez— y a los que están en Bélgica —Carles Puigdemont y Toni Comín—. El presidente de la Cámara ha anunciado que la Mesa ha autorizado queen este plenario en Marta Rovira (ERC), mientras que Sànchez lo delegará en Jordi Turull (JxCat); y ni Puigdemont (JxCat) ni Comín (ERC) han pedido poder delegar su voto.La Mesa del Parlament haeste jueves los recursos que PSC, Cs y PP habían presentado para queque quieren que el Parlament se ratifique en la declaración de independencia del 27 de octubre, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias. Estas enmiendas yaporque la CUP y JxCat han pactado un resolución alternativa y rebajada respecto a la propuesta inicial de los cupaires, pero, para poder votar esta resolución en el pleno, había que tramitar primero las enmiendas.del Parlament de Cataluña, después de la reunión de la Mesa, que finalmente ha decidido tramitar las enmiendas, algo que Cs haya reiterado que no se debían haber admitido a trámite las enmiendas de la CUP y de JxCat.El problema que se ha planteado es que, para tramitar la resolución transaccionada que evita ratificar la declaración de independencia, primero hay quede la CUP sobre las que pesa una advertencia del Estado. Los letrados han advertido de que la mera tramitación de las enmiendas, aunque luego no se aprueben, ya puede ser constitutiva de que la Cámara entre ensobre el proceso soberanista.Loshan advertido este jueves de que la resolución pactada entre JxCat y la CUP podría abrir un(TC), han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press. JxCat y la CUP han presentado este jueves un resolución transaccionada: modifica el texto original de JxCat con propuestas de la CUP, pero no incluye la enmienda de los cupaires que pedía ratificar la declaración de independencia.El pleno del Parlament programado para las 10por problemas originados con la resolución independentista que han transaccionado JxCat y la CUP. La Mesa del Parlament sigue analizando si el documento que han presentado estos dos grupos se adecua a la legalidad. Muchos de los diputados ya están sentados en el hemiciclo, pero la sesión sigue sin empezar a las 10.25 horas.El presidente del Gobierno,, ha asegurado hoy que le pareceacordada por JxCat, ERC y la CUP que pretende legitimar a Carles Puigdemont como candidato a la reelección y ha advertido de que mientras los independentistas no cumplan su obligación, no habrá normalidad en Cataluña. En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo reclamó que se elija a un president de la Generalitat que esté en España, no esté en la cárcel, no tenga problemas con la Justicia y cumpla la Ley como lo hacen el resto de los ciudadanos., apostilló.Con respecto a la posible investidura de, Rivera ha insistido en que "se está especulando" y ha remarcado quepor su implicación en el procés. Asimismo, ha criticado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont esté "haciendo planes" mientras permanece en Bélgica "huido de la justicia" ya que, a su juicio, "Cataluña está pendiente de un hilo" y "no puede esperar más".El presidente de Ciudadanos,, ha afirmado este jueves estar sorprendido porque el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, haya "reconocido públicamente" que el Gobiernoen Cataluña al no aplicar el artículo 155 de la Constitución "como se debería". "Nos sorprende que el PP reconozca públicamente que no está gobernando, es una vuelta a la realidad", ha apuntado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, tras ser preguntado por las palabras de Albiol sobre la aprobación de un nuevo 155 con una gradación e intensidad superior en caso de que el expresidente de ANC y candidato por JxCat Jordi Sànchez sea investido.El Parlament aprobará este jueves una propuesta de resolución de JxCat que legitima al candidato de JxCat Carles Puigdemont y, perode la declaración de independencia del 27 de octubre que exigía la CUP en una enmienda. Así se desprende del documento transaccionado entre JxCat y la CUP consultado por Europa Press que exige quea través de instancias judiciales que quieren impedir "la voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña y la que fue legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre".El presidente de Òmnium Cultural,, en prisión preventiva en Soto del Real, ha expresado por carta que apuesta por "pocos reproches y mucha empatía. Ni pedir renuncias a nadie". En una carta enviada este jueves a Rac 1 , recogida por Europa Press, Cuixart ha afirmado: "Tengo una obsesión: nos hemos explicado poco y mal y no es ningún reproche a nadie, pero no podemos renunciar a seguir siendo sociedad civil". El líder de Òmnium ha sentenciado: ", pero hace falta coser y recoser y fortalecer el sentimiento de pertenencia colectiva y explicarnos, tanto como escuchar. Sobre todo y siempre, escuchar".Fuentes soberanistas consultadas por Europa Press explican que las tres partes han negociado miércoles por la tarde un texto alternativo que satisfaga a todos ellos, ya que ERC y JxCatla declaración y prefieren evitar iniciativas que puedanpor el proceso soberanista. Los votos de la CUP son imprescindibles para aprobar la iniciativa a favor de Puigdemont, ya que JxCat y ERC no cuentan con los votos efectivos necesarios para sumar mayoría absoluta, porque hay diputados de ERC y de JxCat que están en prisión o en Bélgica. [Ampliación] El Parlament celebra unhoras para votar cinco propuestas de resolución, incluida una de JxCat para "ratificar lacomo presidente de la Generalitat" y otra del PSC para activar lapara la investidura de un presidente de la Generalitat. La propuesta de JxCat llega con el apoyo garantizado de ERC y el rechazo de la CUP, que tacha el texto dey exige ir más allá: por eso ha presentado una enmienda para "ratificar la proclamación de independencia del 27 de octubre".Lay la Junta de Portavocesa las 9 y 9.15 respectivamente antes, para abordar las peticiones de reconsideración de PSC y Cs contra la enmienda de la CUP que pide que la Cámaradel 27-O. PSC y Cs quieren que, antes del pleno de las 10.00, la Cámara dé marcha atrás en su decisión de este miércoles de admitir a trámite la enmienda, alegando que es contraria a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el proceso independentista. JxCat y ERC, con mayoría en la Mesa, han decidido este miércoles que se tramite la enmienda de la CUP, por lo que con toda probabilidad este jueves también rechazarán las peticiones de reconsideración de PSC y Cs.