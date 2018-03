Dolors Montserrat exige "que nadie dé lecciones al PP de igualdad"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat , exigió este sábadoy aseguró que los conservadores han defendido la igualdad de la misma manera que la libertad, informa Europa Press.En el acto Igualdad real celebrado este sábado en Barcelona, Montserrat declaró: "Me atrevo a decir que la bandera de la igualdad; nosotros ponemos las herramientas para luchar en contra de las desigualdades".La ministra defendió que de una sociedad de "roles divididos", donde las mujeres eran relegadas al trabajo del hogar mientras los hombres tenían en exclusiva el trabajo asalariado, se pasó a una, donde la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo pero sigue cargando con la mayor parte del trabajo doméstico.Por eso defendió construir una sociedad de "roles compartidos", en la que tanto el trabajo asalariado como el trabajo del hogar sean responsabilidad a partes iguales de hombres y mujeres.Respecto a la jornada de huelga general convocada este jueves en motivo del 8 de marzo, la ministra ha insistido en que lo importante es la unidad: " Como mujer y como política feminista me ha alegrado ver este jueves a muchísimas mujeres decidir celebrar el 8 de marzo ejerciendo su, de igual manera que me alegra que muchísimas mujeres el 8 de marzo".La ministra consideró que España está viviendo lo que calificó comoy, según ella, ésta no debe ser solo de las mujeres sino que, en su opinión, deben participar también los hombres. "Este es el camino: que estemos juntos, que no nos dividamos entre nosotros, que no sea una guerra de sexos, que no sea una guerra ideológica", apuntó.Montserrat, entre las cuales destacó la reducción de la brecha salarial , la ampliación del permiso por paternidad, la mayor presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas del Ibex , el complemento de la pensión de jubilación de hasta el 15% para las mujeres con hijos y la implantación del currículum anónimo.