Cuenta atrás para el 8M | Dolors Montserrat: "No soy feminista, me gusta la igualdad"

“Yo no me considero feminista, es una etiqueta y no me gustan las etiquetas porque crean estereotipos. A mí me gusta la igualdad real y efectiva”, ha dicho Montserrat, que mañana trabajará “como siempre”.

EL PSOE SE SUMA A LAS MOVILIZACIONES DEL 8 DE MARZO | @SonsolesRico "Vamos a parar para seguir avanzando. Nos sumamos decididamente a los paros convocados por @UGT_Comunica y @CCOO. Las mujeres del PSOE no participaremos en actos oficiales, sí los hombres" #8MPorQueParo #8M pic.twitter.com/rPBvQZ9IAk — PSOE Guadalajara (@PSOEGuadalajara) 7 de marzo de 2018

"El Gobierno defiende políticas para garantizar la igualdad real y efectiva. No se defiende más la igualdad haciendo huelga" @DolorsMM https://t.co/QVOnfHblwv pic.twitter.com/ut50KGmHOk — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 7 de marzo de 2018

A menos de 24 horas para que dé comienzo lade este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer , los preparativos ya están casi a punto y las distintas adhesiones o desvinculaciones de la jornada de protesta no dejan de sucederse. La huelga , que se articula sobre cuatro ejes –laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil– llama a todas las mujeres a realizar paros parciales o un único paro total de 24 horas para luchar contra la desigualdad. Las mujeres, que se pusieron en marcha tras el éxito en las calles del 8M de 2017, han logrado el apoyo masivo de la sociedad civil en todo el país, además de un amplio respaldo sindical que les proporcionará la cobertura legal necesaria a la hora de organizar la huelga.te cuenta, minuto a minuto, el día previo a la jornada de protesta:La Junta de Andalucía decretó este miércoles lossimilares a un día festivo, a excepción de algunos servicios como las urgencias médicas.El secretario general de, ha animadoeste jueves 8 de marzo porque considera que los hombres "no pueden mantenerse "al margen", que "en esta batalla también ganan" ellos y que con su compromiso los cambios en favor de la igualdad serán "más rápidos".La presidenta de la Comunidad de Madrid,, ha asegurado que respeta las palabras del presidente nacional del PP y del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, al decir que no se sentía identificado con las llamadas a hacer huelga a la japonesa, algo que "jamás" promovió, e insistió que elladel 8M.CNT denunció este miércoles que dos trabajadoras de la empresa Telemark han sidoconvocada para este jueves 8 de marzo, extremo que la compañía desmiente ya que asegura que en ambos casos, el despido es disciplinario por incumplimiento de obligaciones laborales.La presidenta de la Junta de Andalucía,, mostró este miércoles su confianza en que la jornada de huelga feminista convocada para este jueves, 8 de marzo, seade mujeres y hombres, mientras quele pidió que el Gobierno andaluz no ejerza de "contrapiquete" de dicha huelga.El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados proponede los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Este es uno de los principales puntos de la Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación registrada este miércoles 7 de marzo en la Cámara baja.La periodista, por su parte, considera que la huelga del 8 de marzo marcará, pues a su juicio, "esto no lo para nadie", al tiempo que animó a "aprovechar la ola, que ahora viene fuerte y subirnos todos y todas a ella para conseguir esa igualdad real". Pero para Barceló lo importante viene al día siguiente, el 9 de marzo, que hay que ver cómo nos ponemos a trabajar todos "para hacer realidad todas estas reivindicaciones y esto, de nuestros compañeros, maridos, de nuestros hijos".En el mismo sentido se expresó la presidenta del PSOE,, quien aseguró no haber sufrido acoso a lo largo de su vida, aunque sí "". "He tenido claro que si no hacía mi trabajo incluso mejor que un hombre sería juzgada peor", indicó Narbona en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. Aunque no experimentó acoso laboral, la dirigente socialista sí admitió haberlo conocido "de cerca" por lo que, según afirmó, ha estado "siempre preocupada en buscar un clima de trabajo adecuado".Recordó además que su partido tiene previsto. Lo que le parece "increíble" es la postura del Gobierno y de Ciudadanos que "han querido clasificar esta huelga con argumentos ideológicos, querer reconocer la gravedad de la situación de la mujer".Es el caso de la exministra de Sanidad socialista, que considera que "" que sufrió ella, en alusión a las descalificaciones machistas que recibió durante su mandato, como las del que fuera alcalde de Valladolid, León de la Riva, que mencionaba los "morritos" de la que era ministra por aquel entonces. En una entrevista en La Cafetera de Radiocable , Pajín lamentó que que todavía haya mujeres en política a las que "se sigue juzgando por cosas que no tienen que ver con la acción política y la responsabilidad". Pero, añadió: "Ocurre desgraciadamente en todos los ámbitos de la vida". Y pone de manifiesto que "todavía hoy", las mujeres sufrena sus compañeros.Opinión muy contraria expresó este miércoles la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,, en una entrevista en la Cadena Ser. Aseguró que este jueves "" pero reconoció que "no lo hará a la japonesa" como apuntaron algunas compañeras del gobierno y partido. Así, la ministra evitó polemizar sobre las manifestaciones de dirigentes del partido como la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que manifestaron su voluntad de trabajar "japonesa" el Día Internacional de la Mujer y que fueron desautorizadas por el presidente del Gobierno.La ministra "no" cree que Tejerina y Cifuentes se equivocasen con sus declaraciones sobre la huelga a la japonesa, sino que referían. Montserrat reconoció, sin embargo, que algunas de las declaraciones que sus compañeros del Partido Popular hicieron en los últimos días sobre la convocatoria del 8 de marzo han sido "desafortunadas", pero defendió que en el gobierno están "convencidos, tranquilos y seguros de que se están poniendopara una igualdad efectiva, empezando por el empleo".Un grupo de unas, que trabajan habitualmente en el Congreso de los Diputados, se fotografiaron en la sala de prensa de la Cámara Baja para mostrar su apoyo a la huelga feminista de mañana, Día Internacional de la Mujer.