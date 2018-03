El PSOE suma a Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT para revalorizar las pensiones con la inflación

Mayoría parlamentaria

"Quieren congelar el Pacto de Toledo"

"Sabían que iban a recortar las pensiones"

El PSOE ha sumado este martes en el Pleno del Congreso los apoyos depara subir las pensiones al ritmo de la inflación durante un debate en el que los socialistas han animado a "rebelarse" ante la "confrontación generacional" que, según denuncian, "la derecha quiere imponer" en el debate sobre el futuro del sistema público de pensiones, informa Europa Press.Durante el debate sobre el poder adquisitivo de las pensiones celebrado este martes, y que precede a la comparecencia del presidente Mariano Rajoy sobre esta cuestión, la diputada socialista Mercè Perea ha criticado que detrás de comentarios como el riesgo de pobreza de los futuros pensionistas o la dudosa necesidad de cotizar ahora"Esy que no podemos permitirnos el lujo de que nos consiga imponer. Tenemos que rebelarnos contra esto. Si no, nos estamos equivocando colectivamente", ha aseverado.Perea ha instado aque proyectar fuera de la Cámara y ha argumentado que la razón por la que hoy las pensiones están en el centro del debate político es porque el Gobierno "cambió definitivamente las pensiones y pasó olímpicamente del IPC " en su reforma del 2013.Los socialistas han encontrado, aún con reproches, el respaldo de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís paracomo referencia para revalorizar las pensiones yPor parte de Unidos Podemos, su portavoz en el Pacto de Toledo , Aina Vidal, ha instado a los conservadores a demostrar quecon una mejora de las pensiones y a no excusarse en los pactos de Estado "para no actuar ni dilatar" medidas.Resumiendo que la cuestión radicaba simplemente en las medidas que contempla el Ejecutivo "para garantizar a una pensión digna", la diputada de En Comú ha concluido animando a la movilización, poniendo de ejemplo lo demostrado por los jubilados en sus recientes protestas : "Los derechos, cuando no los luchas, los pierdas. Así que,".Por parte del PDeCAT, Carles Campuzano ha apuntado a la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones como, y ha pedido recuperar ese consenso del Pacto de Toledo, recogido en los pactos de 1995. "Nos toca volver a ese origen", ha aseverado.También ha criticado la forma y el fondo de la reforma del PP de 2013 el PNV, cuyo diputado Íñigo Barandiaran ha parafraseado a Antonio Machado, encuadrando esos pasos en, y se ha apoyado en la "crítica unánime de la oposición" y en el "clamor popular" para que el Gobierno rectifique el actual índice de revalorización y el factor de sostenibilidad.Frente a ello, el PP ha criticado al PSOE por aludir a una congelación de las pensiones, cuando fue el último Gobierno socialista el que recurrió a esta medida: "y hoy quieren congelar el Pacto de Toledo", ha dicho su portavoz en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps.En este sentido, ha lamentado también que el PSOE no hubiera anticipado una mayor separación de fuentes, y ha cifrado enlos que tendría el Fondo de Reserva —la conocida hucha de las pensiones— en caso de no haber financiado con él los complementos a mínimos desde 2008.Por último, ha lamentado la iniciativa como "un monumento parlamentario a la incoherencia y a la contradicción" y ha recordado que los propios expertos del Pacto de Toledo han atribuido a la reforma de 2011 del PSOE, que retrasó dos años la edad de jubilación, laPor último, Ciudadanos ha criticado a través de su diputado Sergio del Campo que tantocuando ambas reformas, según la propia Comisión Europea, sirvan para garantizar la sostenibilidad, pero ya se sabía que iba a empeorar las condiciones de vida. "¿A quién pretenden engañar? Sabían que iban a recortar las pensiones", ha dicho.Por ello, ha pedidoy a alcanzar un nuevo acuerdo con el que revisar las recomendaciones del Pacto de Toledo y que exista un equilibrio financiero en el sistema, con medidas en materia de pensiones pero también de ámbito laboral."El gran reto es llevar a cabo las reformas paraimplícito público y de reparto que hemos heredado de nuestros padres y abuelos", ha concluido.