El pacto que Cifuentes firmó con Cs pide apartar a cualquier cargo público que haya falsificado o engañado sobre sus estudios

Preocupación en el PP

El acuerdo de investidura que firmócon Ciudadanos el 19 de junio de 2015 en la Asamblea de Madrid pone a la presidenta regional en una situación complicada si no ofrece una explicación sólida de la información que apunta a que se sacó un máster en la Universidad Rey Juan Carlos con notas falsificadas . También pone en una situación complicada a la formación liderada por, que tiene en sus manos retirar el apoyo al Partido Popular en Madrid en función de cómo avancen los acontecimientos.El punto tres de los 76 compromisos que permitieron a Cifuentes ser investida presidenta con el respaldo de la formación naranja es muy claro.o su cualificación profesional o académica", puede leerse en el tercer punto del acuerdo de investidura".Este compromiso figura, además, en el Plan de Gobierno ubicado en el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid. Sobre ello se dice que es "un compromiso permanente para toda la legislatura" y que su estado es "cumplido". es una de las dirigentes conservadoras que más a gala lleva el cumplimientos de todos los códigos éticos y su "tolerancia cero" contra la corrupción. Un día antes de que eldiario informara en exclusiva de que obtuvo su título de máster "con notas falsificadas" , comparecía en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP desvinculándose de la financiación del PP de Madrid en la etapa deLa información relata que la nota de "No presentado" en dos asignaturas –La financiación de las comunidades autónomas y el Trabajo Fin de Máster– le fue cambiada a la de "Notable" por una funcionaria de la universidad dos años después de matricularse yLa funcionaria, añade el citado medio, habría accedido al servicio intranet de la universidadsegún defendió, aunque sin revelar el nombre de ese docente. Tras la modificación, Cifuentes acudió a recoger su título de máster y se hizo una fotografía precisamente con la funcionaria, que esta tenía colgada en su perfil de Whatsapp hasta hace unos días.Desde Presidencia de la Comunidad de Madrid confirman que, efectivamente, Cifuentes se dejó "2 ó 3 asignaturas", pero que las aprobó en 2014, aunque no explican por qué en su expediente académico oficial consta que las aprobó en el curso 2011-12.Mientras desde la Presidencia de lase informa de que la presidenta ha pedido el expediente completo para dar todas las explicaciones al respecto, la preocupación cunde en el Partido Popular. "El escenario pinta muy mal", señalaban fuentes conservadoras que, no obstante, piden dar tiempo a que Cifuentes "reúna todos los datos".