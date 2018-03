Directo | Llarena procesa a Puigdemont, Junqueras, Turull, Forcadell, los Jordis y otras siete personas por rebelión

info Libre

10.54.

10.50.

10.22.

10.21.

10.20.

Carles Riera, CUP, a @maticatradio: "Si es tracta d'autonomia, hem acabat; si fem república, farem noves aliances." https://t.co/rUnc8vDxq6 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) 23 de marzo de 2018

10.14.

10.02.

10.01.

09.28.

08.46.

08.45.

08.31.

Tras su investidura fallida . El juez Pablo Llarena ha citado a las 10.30 horas al nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y a otros cinco investigados en la causa que instruye contra el proceso independentista en Cataluña "a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", con el objetivo de revisar si dicta prisión provisional contra ellos. En una providencia dictada este miércoles, el magistrado quiere que también comparezcan, acompañados de su letrado,–que renunciaron este jueves a su acta de diputadas al finalizar el Pleno de investidura–Turull, al no haber obtenido los votos de los cuatro diputados de la CUP, no podrá presentarse ante el juez como president de la Generalitat. En cualquier caso, este viernes, el candidato y los otros cinco líderes independentistas, pues está previsto que se les acuse formalmente de rebelión.Asimismo, el instructor ha citado también a todas las partes personadas en la causa del denominado procés. De este modo, tendrán que ir al alto tribunal los representantes de los 28 investigados, además de la Fiscalía, la acusación popular que representa el partido Vox y la Abogacía del Estado.te cuenta, minuto a minuto, la comparecencia de los líderes ante el Supremo:La líder de Cs en Cataluña,, ha pedido este viernes que los grupos independentistas del Parlament se pongan de acuerdo para formar Govern y "reconozcan la verdad a sus votantes: que esto fue una farsa".El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid,, ha dicho este viernes que el exportavoz de la Generalitat Jordi Turull,. "El exilio será un camino duro pero es la única forma que tengo de recuperar mi vida política", ha escrito. [Ampliación]El diputado del Congreso de ERCha afirmado que la justicia española demuestra "una"; asimismo, ha asegurado que hay que "evitar" elecciones en Cataluña.El diputado de la CUPha asegurado este viernes que su partidoa los que llegó con el resto de formaciones independentistas "si de lo que se trata es de hacer autonomía". "Con este proceso que ahora nos lleva a la autonomía y no a la República no estamos de acuerdo, por tanto las alianzas las tenemos que poner en cuestión", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press.llega al Supremo junto a Josep Rull.El diputado de ERC, entre las personas que se han acercado a dar su apoyo a los citados en el Supremollegan al Supremo.El expresidente del Gobiernodeseó ayer que el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, no ingrese en prisión este viernes, ni tampoco los otros líderes independentistas citados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarenaa, porque considera que. "Hay que ganarlo", ha apostillado.En la misma línea se ha expresado el presidente del Parlament,, que ha mostrado su apoyo a los exconsellers de la Generalitat que comparecen ante el Tribunal Supremo.ha mencionado en su cuenta de Twitter al exconsejero y candidato fallido a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull; a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; a los exconsejeros Josep Rull, Raul Romeva y Dolors Bassac; y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, todos citados hoy por el Tribunal Supremo, y les ha recordando que "hoy, como siempre, no estáis solos.".La Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo un informe fechado el 28 de febrero en el que detalla de forma pormenorizada el papel que jugaron en el procés los altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, entre ellos el exconseller de Presidencia de la Generalitat y candidato a presidir el Gobierno catalán, Jordi Turull, a quien atribuye un papel "".