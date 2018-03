info Libre

Abandonamos el Pleno del #Parlament porque no podemos consentir que la sesión de investidura se convierta en otra cosa, y porque no podemos pisotear aún más la dignidad de esta institución pic.twitter.com/d83IcoJbgh — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 24 de marzo de 2018

Este sábado se celebrará en el Parlament, a partir de las 11.30, la. El candidato a president de la Generalitat fue enviado ayer a prisión por el Tribunal Supremo al igual que los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. A pesar de ello, el presidente de la Cámara catalana decidió a última hora de la tarde de este jueves mantener la convocatoria del pleno, en el que está previsto que se lea una declaración institucional contra la decisión del juez instructor del proceso, Pablo Llarena.Los tres partidos que conforman el denominado bloque constitucionalista habían pedido a Torrentante la entrada en prisión de Turull. El Gobierno central, por su parte, ha avisado de que se tomarán las "medidas oportunas" si el presidente del Parlament mantiene el pleno.te cuenta, minuto a minuto, la jornada en Cataluña.Los diputados independentistas dedican una larga ovación a los familiares de los políticos encarcelados.La diputada de la CUPha asegurado que la oferta desde España "para este país es la que es:" y que "hay que ser inútil para creer que esto soluciona nada". "La mayoría de este Parlament tiene que defender su soberanía", ha afirmado. "Ningún esfuerzo va a quedar en vano: a máxima represión, máxima generosidad; si nos atacan como pueblo, responderemos como pueblo;"., líder de Catalunya en Comú, ha lamentado que "el momento es terrible, absolutamente terrible", pero al que "tenemos que enfrentarnos desde nuestras diferencias". Ha criticado la"No creo que nadie vivan hoy sin dolor.", ha asegurado. "Necesitamos una respuesta política" y "este Parlamento, que ha sido golpeado, es la única expresión que tenemos del pueblo de Cataluña más allá del 155", ha dicho. Se ha dirigido a los independentistas para asegurar que "no pasa nada" si no pueden formar gobierno, pero que "esta Cámara debería abordar mayorías alternativas". "Creo que ustedes deben formar gobierno, ganaron las elecciones y esto comporta una responsabilidad", ha recordado, pero "también estamos viviendo momentos muy duros, las horas más oscuras de nuestra historia", ha lamentado para añadir queInterviene, primer secretario del PSC y asegura que interviene en el Pleno haciendo un "esfuerzo de empatía". Ha resumido la posición de su formación en elademás de "la convicción de que los problemas políticos sólo pueden encontrar soluciones en la política". Iceta ha aseguro que considera que, pero que "no alteran la presunción de inocencia". Ha reconocido la mayoría independentistas que tiene derecho a elegir un president y formar un gobierno, pero les recuerda que será "un gobierno quedetrás". "Estamos muy cerca de caer en un abismo que haga una", ha asegurado. "Nos tendríamos que poner de acuerdo los que opinamos distinto sobre el artículo 155. Unos creen que es un capricho del Estado, otros que era la única manera de reestablecer la normalidad", ha señalado para añadir que "sólo aproximando los extremos, saldremos de esta"., diputado de ERC, ha asegurado en su intervención que "la democracia en el Estado español ha quedado suspendida" y que ha llegado el momento de. "Ayer el Estado español encarceló a dos millones de catalanes", ha asegurado. Ha recordado a quienes quieren darles "lecciones de justicia" los casos de corrupción del PP y el "ridículo internacional" de la "persecución" a Puigdemont y el resto de políticos fugados cuando no son capaces de descubrir "quién es M. Rajoy"., ha señalado. Ha querido hacer referencia a la historia de su partido que, en 87 años de historia, ha sufrido el exilio, el fusilamiento de un President de la Generalitat y "hoy el presidente del partido está en prisión y la secretaria general en el exilio". "Persistimos, luchamos para ganar la libertad", ha añadido.La líder de Ciudadanos,, ha preguntado a las formaciones independentistas si respetan a los catalanes que están indignados con el procés y con que "el presidente del Parlament haga un discurso político". Les recuerda que han tenido muchas "advertencias" y ha criticado que creían que podían. "Creían que se estaban enfrentando a Rajoy, pero se estaban enfrentando a una democracia europea del siglo XXI", ha añadido. "Basta ya de procés. Han perdido, han fracasado", ha dicho para pedir a los independentistas que "reflexionen" y a Torrent que "deje de hacer discursos políticos"., líder del PP catalán, le pide a Torrent que la ronda de intervenciones sea "en forma" y. "Si su decisión es seguir hacia delante y que su ronda de intervenciones quede recogida en la segunda sesión del Pleno de investidura, nosotros entendemos que". Albiol y y los otros tres diputados del PPinterviene en el Pleno. "Los poderes del Estado están impidiendo que la voluntad de las urnas se pueda ejercer libremente. El candidato a la presidencia de la Generalitat está en la cárcel", ha criticado. También ha anunciado quey que cada grupo parlamentario tendrá 15 minutos de intervención. Por último, mostró su solidaridad con los políticos "presos y exiliados".Arranca la segunda sesión del pleno de investidura en el Parlament de Cataluña.Los grupos de la oposición se plantean si participar o no en el pleno con este nuevo formato. Ciudadanos sí lo hará.El presidente del Parlament, Roger Torrent, comunica a los grupos parlamentarios que el pleno de este sábado no votará la candidatura del encarcelado Jordi Turull a la presidencia de la Generalitat. Lo previsto a esta hora es que haya un turno de intervenciones para cada grupo y que, posteriormente, Torrent lea una declaración.El Gobierno central anuncia que adoptará "las acciones oportunas" si Torrent no suspende el pleno en el Parlament. El Ejecutivo argumenta que la situación procesal del candidato Jordi Turull, encarcelado este viernes por orden del juez Pablo Llarena,, según fuentes consultadas por Europa Press. Una circunstancia sobre la que, según recuerdan las mismas fuentes, ya existe doctrina del Tribunal Constitucional y sobre la que también se han pronunciado los propios letrados de la Cámara autonómica.