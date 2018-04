Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy pic.twitter.com/hpFOkCVxk8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de abril de 2018

La Universidad Rey Juan Carlos revisa, dentro de la investigación interna abierta tras las presuntas irregularidades del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el posgrado del vicesecretario de Comunicación del PP,, según ha publicado El País Fuentes universitarias consultadas por el diario, sostienen que el procedimiento de información reservada abierto el pasado 21 de marzo se habría ampliado a otros cursos, entre los que se incluiría el de Casado. También son objeto de indagaciones ely otros cargos y personalidades políticas cuyos nombres no han trascendido por el momento.El periódico publicó que Casado habría cursado un máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) similar al de Cifuentes, en el curso académico 2008-2009, pero afirma que este. El vicesecretario de Comunicación del PP arguye que el curso, anterior al plan Bolonia, no era tan rígido en los requisitos y no era un máster, sino un plan de preparación del doctorado.Sin embargo, fuentes universitarias consultadas por el diario de Prisa sostienen que, aunque la categoría del curso difería, la asistencia a las clases era también obligatoria, así como realizar los correspondientes exámenes y presentar el proyecto final. El País recoge el testimonio de un profesor del máster en el año en el que Casado asegura haberlo cursado según el cual el dirigente conservadorde su asignatura.Escasos minutos después de que El País publicara estas informaciones, Casado rechazó su veracidad a través de su cuenta de Twitter:la noticia de El País. Tengo toda la documentación que avala mi Máster en Derecho Autonómico y Local en la URJC en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia”, ha señalado.El diputado del PP acompaña la declaración de unade la universidad en la que se observa su expediente con el máster y la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.