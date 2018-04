Junqueras al juez Llarena: "No se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al proceso"

Falta de diálogo de España

Indicios de violencia

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras manifestó ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que ", según manifestaron fuentes presentes en la declaración indagatoria que se celebró este lunes en el alto tribunal, informó Europa Press.Junqueras fue el primero en comparecer, durante unos 40 minutos, ante el magistrado del Supremo, que le había citado para comunicarle su procesamiento por los. Únicamente contestó a preguntas de su abogado defensor, para insistir en que, rechazando responder al resto de abogados, a la Fiscalía y a la acusación popular representada por Vox.", añadió para reiterar que no considera que sea delito la convocatoria de un referéndum, según las mismas fuentes.Seguidamente, Llarena comenzó a realizar el mismo trámite con el que fuera candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC),al que seguirá el líder de la asociación Òmnium Cultural,, aunque únicamente respecto de la rebelión, ya que no les acusa de malversación.Los tres fueron trasladados desde prisión, donde, Junqueras desde Estremera y Sànchez y Cuixart desde el centro de Soto del Real, ambos en Madrid. Mientras son trasladados de uno en uno ante Llarena esperan en los calabozos de la cercana Audiencia Nacional, ya que el Tribunal Supremo carece de ellos.Para Junqueras, defender la independencia es legal y los representantes políticos catalanes intentaron promover repetidamente un acuerdo político con España y pactar la forma de ejercicio del derecho a la autodeterminación,, recalcó ante Llarena, si bien considera que la que fue desplegada por la policía el pasado 1 de octubre fue inadmisible y desproporcionada.La defensa de Junqueras defiende además que el Supremo no es competente para investigar estos hechos y denunció que la prisión provisional que sufre su clienteJunqueras, a preguntas de su letrado, dijo además que se le está investigando en otros procedimientos, como el que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y pretende anular el movimiento político que representa,, según las mismas fuentes.Según el auto de procesamiento, sin embargo, Junqueras, junto con el expresident catalán Carles Puigdemont y el exconseller del Interior Joaquim Forn, fue advertido días antes de la celebración del referéndum ilegal por los responsables de los Mossos delEl juez considera que estas tres personas también conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegalLa movilización de cientos de miles de seguidores y el impulso de una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el 1-Oquienes, según el relato de los hechos del juez, se valieron para ello de su condición de presidentes de las entidades soberanistas.