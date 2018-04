Rajoy responde sobre la polémica entre Montoro y Llarena: "El Gobierno ha cumplido su labor"

El enfado con Ciudadanos

@ALevySoler recuerda a Ciudadanos que los adversarios políticos son los independentistas y no el Gobierno de España "Ejercer la estrategia de la mentira significa caer en el peor de los populismos. Los constitucionalistas no podemos dividirnos".https://t.co/nFMh3OyFQz — Partido Popular (@PPopular) 24 de abril de 2018

Antecedentes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , intentó este martes quitar hierro al enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y Judicial después de que el juez del Supremo Pablo Llarena reclamase allos detalles sobre el control que lleva de las cuentas públicas de Cataluña. La polémica arrancó después de que el ministroasegurase que el 1-O no se había financiado con fondos públicos, una afirmación que se contradice con los informes en poder del magistrado, que apuntan a que la cantidad malversada roza los dos millones de euros. A juicio de Rajoy, no existen "discrepancias" entre Montoro y Llarena, el Gobierno ha cumplido con su misión. Y ahoraEn una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro de Turquía,, Rajoy destacó que su Ejecutivo "siempre" ha colaborado con la Justicia. Y que tanto ésta, como el Gobierno, velanEl presidente insistió, en la línea de lo que se viene sosteniendo por Hacienda en los últimos días, que ahora los jueces intentan "determinar" si se hansi estas están encubriendo conceptos diferentes a aquellos que figuran o incluso siEl Gobierno ya ha cumplido la suya, que era que no hubiera facturas en el Presupuesto dedicadas a esos efectos", dijo.Rajoy no citó a Ciudadanos en su respuesta, pero el jefe del Ejecutivo no ocultó su malestar con. Algo, que a su juicio,. Fue la respuesta del presidente a otra pregunta, en este caso, sobre si el Gobierno tenía en mente transferir a Euskadi la Seguridad Social o las competencias de Prisiones a cambio del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, que este miércoles se enfrentan al debate de totalidad. Tras negar tajantemente que eso esté sobre la mesa en la negociación para las cuentas públicas, el presidente consideró que poner eso en duda "no tiene sentido". Sólo 24 horas antes, el partido de Albert Rivera había anunciado que se bajaría del acuerdo presupuestario si desde el Gobierno se daban más "privilegios" al País Vasco Pero el tratamiento que ha hecho Ciudadanos de la crisis entre Montoro y Llarena también ha enfadado a los conservadores hasta el punto de considerar, como sostuvo la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP,que "atacar" al Ejecutivo de Mariano RajoyEl pasado miércoles, Montoro decidió aguantar el pulso que le había planteado el juez Llarena. El origen de la crisis está en una entrevista publicada en El Mundo en la que el ministro negaba que el 1-O hubiese sido financiado con fondos públicos. Sus afirmaciones levantaron ampollas en el Supremo, ya que el juez ya había detallado en el auto de procesamiento de Puigdemont y otros políticos catalanes los gastos públicos que habría conllevado la consulta.También, porque las palabras de Montoro dieron pie a que algunos de los acusados utilizaran las declaraciones para cuestionar al Supremo. En respuesta, el magistrado requirió este miércoles a Montoro que aclarase sus palabras. Y éste respondió valorando "positivamente" el llamamiento."El Ministerio de Hacienda y Función Pública valora positivamente el requerimiento del juzgado, ya que da la oportunidad a este departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado", podía leerse en un comunicado difundido por el departamento de Montoro,El documento recordaba que el ministerioEn este sentido, señalaba que aportará toda la documentación, "donde se detalla el control de la ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles".Esta era la respuesta de Montoro horas después de que Llarena le requiriese "a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones" al diario El Mundo, algo que a juicio del magistrado contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.En la providencia, el instructor señalaba que en las declaraciones indagatorias celebradas esta semana, varios de los procesados habían argumentado "la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros".En la citada entrevista, el titular de Hacienda señalaba que desde el pasado septiembre su departamento tiene el control sobre los 35.000 millones de euros que maneja la Generalitat.