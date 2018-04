La Fiscalía confirma la petición de entre 12 y 62 años de prisión para los ocho acusados de la agresión de Alsasua

La Fiscalía de la Audiencia Nacional elevó a definitiva lapor la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua, según informó Europa Press.Así, para el acusado Ohian Arnanz el fiscal solicita 62 años y medio de cárcel por cuatroy uno de. Para Jokin Unamuno, Adur Ramírez, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, el Ministerio Público pide 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas, mientras que para Ainara Urquijo se solicitan 12 años y medio de cárcel por un delito de amenazas terroristas.Según explicó el fiscal en sus conclusiones finales, "hay pruebas suficientes para considerar" que lo ocurrido en Alsasuaúnica y exclusivamente para agredir a dos guardias civiles y sus parejas con la finalidad terrorista de expulsar" a dicho cuerpo policial de la localidad.Pero también, añadió, el objetivo de la paliza fue "" en Alsasua. Por todo ello, considera el fiscal José Perals, "la prueba aportada" durante el juicio que se celebró desde el pasado 16 de abril en la Audiencia Nacional demostró que "no es un juicio de faltas"."Aún persiste una herencia de terror en el País Vasco y Navarra que no es sino una. ETA no era una mera organización de pistoleros", explicó.