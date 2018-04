Pedro Sánchez dice que Gabilondo "es el candidato que reúne más apoyos" y pide a Rivera que "no bloquee" la investidura

Sentencia de La Manada

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , aseveró este sábado que el candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo , es "ahora mismo" el que, por lo que reclamó a Ciudadanos que "no bloquee el abrir un nuevo tiempo" en la comunidad madrileña, informa Europa Press."Nosotros al señor Rivera no le pedimos que nos vote, simplementeen la Comunidad de Madrid", aseveró Pedro Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación este sábado en Trujillo, donde asistió a la inauguración de la Feria Nacional del Queso, acompañado por el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.A preguntas de los periodistas sobre la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta del PP de Madrid , Pedro Sánchez consideró que "más allá de lo que pueda ser la vida orgánica, en este caso del PP de Madrid", en la actualidad Ciudadanos debe preguntarse "si quiere o no quepresidan la Comunidad de Madrid".Así, el dirigente del PSOE aseveró que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "tiene que ser primero, y tiene que mostrar un compromiso con los madrileños"."Si el señor Rivera dice que el PP en Madrid es un partido podrido,", frente a lo cual, el PSOE propone un candidato, Ángel Gabilondo, que "una persona ejemplar, independiente, y que lleva el apoyo de un partido como el PSOE para abrir un nuevo tiempo en la comunidad de Madrid", ha aseverado el líder socialista.Y es que, a juicio de Pedro Sánchez, ésta no es "una cuestión electoral", por lo que añadió que no le "parece razonable que con los problemas que hay sobre la sanidad, la educación, la dependencia o en infraestructuras" en Madrid, Albert Rivera "esté planteando un presidente interino", que "poco menos no gobierne el día a día de los madrileños"."Los madrileños no se merecen estar doce meses esperando a que sean convocadas las elecciones y por tanto", aseveró el dirigente del PSOE, quien concluyó con que "esto tiene que hacer reflexionar al señor Rivera".Sánchez también pidió que el mensaje que el pasado 8 de marzo lanzaron las mujeres para reclamar igualdadSánchez, en un encuentro con periodistas en Trujillo (Cáceres), fue preguntado la reacción de la sociedad tras la sentencia que condena a nueve años de presión a los cinco miembros de La Manada por abuso sexual, ante la cual pidió una "reflexión"., en el que se produjeron masivas movilizaciones en todo el país con motivo del Día Internacional de la Mujer, porque las mujeres, y "muchísismos" hombres con ellas, pero "sobre todo las mujeres", salieron a "reivindicar su papel y su poder de transformación en la construcción de una sociedad que tiene que tener como principal valor la igualdad de género, y en consecuenciay su defensa tiene que ser reforzada".Un mensaje que "debe ser tenido en cuenta por la política, la economía, por la empresa, por el conjunto de la sociedad, y también por el poder judicial", remarcó Sánchez.