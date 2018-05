ETA claudica y se disuelve

Estado vasco

y se da por disuelta, aunque anunció que. Además, la banda afirma que, de esta forma, "cierra un ciclo en el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados, el caracterizado por la utilización de la violencia política". En todo caso, no hizo autocrítica ni mencionó a las víctimas.En una comparecencia restringida ante los medios de comunicación, los agentes internacionales aseguraron a las 14.00 horas que ETA dejó de existir y que el de este jueves fue "". Se dio a conocer en la sede de la fundación de diálogo humanitario Henry Dunant, en Ginebra, donde se encuentran agentes internacionales que visionaron el vídeo de disolución de ETA, en el que el histórico dirigente de la banda, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, aparece a cara descubierta leyendo un comunicado de tres minutos.En su declaración, ETA afirma que. "que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores", asegura, para precisar que "los exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldun y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre"."ETA nació cuando Euskal Herria agonizaba, ahogada por las garras del franquismo y asimilada por el Estado jacobino, y ahora, 60 años después,", asevera.La banda destaca que ", el caracterizado por la utilización de la violencia política". No obstante, subraya que, "pese a ello, los estados se obstinan en perpetuar dicho ciclo, conscientes de su debilidad en la confrontación estrictamente política y temerosos de la situación que provocaría una resolución integral del conflicto"."Por contra, ETA no tiene miedo alguno a ese escenario democrático, y por eso ha tomado esta decisión histórica, para que. Es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada", añade.La organización terrorista subraya que, "en adelante,entre diferentes, tanto para abordar las consecuencias del conflicto como para abordar su raíz política e histórica"."Materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional será clave. El independentismo de izquierdas trabajará para que ello conduzca a la constitución del Estado vasco. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica.", señala la banda, en la única alusión que hace a su disolución.Como era habitual en sus comunicados durante toda su trayectoria, ETA se despide con su anagrama del hacha y la serpiente, y con un "Gora Euskal Herria Askatuta! Gora Euskal Herria Sozialista! Jo ta ke independentzia era Sozialismoa lortu arte!" ("Viva Euskal Herria libre, viva Euskal Herria socialista. Sin parar hasta el lograr la independencia y el socialismo").