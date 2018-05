ETA lo deja porque es valiente. Porque no tiene miedo. Así lo dice en su comunicado, en el párrafo que a mí me parece más delirante.

Jesús Maraña

Que no sea esta una fecha histórica en el sentido que pretende ETA no significa que no debamos proclamar el orgullo de una victoria democrática que no se quiso celebrar en 2011 por simple ceguera política y dogmatismo ideológico.