Podemos, el "mayor adversario"

"Diálogo" con el nuevo Govern

"Machismo" con Cospedal y Santamaría

Brecha salarial

"A disposición del PP"

El presidente del Gobierno,, quitó este jueves importancia al anuncio de Albert Rivera de que Ciudadanos daba por roto el pacto para la aplicación del artículo 155 en Cataluña. ""Un tema muy menor", definió en una entrevista concedida a Susanna Griso en Antena 3 Veinticuatro horas antes, a¿Por qué el Gobierno no ha recurrido aún ante el Tribunal Constitucional el voto delegado en el Parlament de diputados prófugos de la justicia?", había sido la pregunta concreta del presidente de Cs al líder del PP . Una cuestión a la que después sumaría el amago de retirar su respaldo al Gobierno en este asunto si el Ejecutivo no presentaba un recurso.Para Rajoy, el comportamiento de Rivera a la hora de criticar al Gobierno en todo lo que tiene que ver con Cataluña de define con una palabra:. Una versión adaptada al castellano de un vocablo euskérico, una nueva forma de llamar el ‘oportunista’ con el que tantas veces se refieren al líder de Ciudadanos los dirigentes conservadores. Rajoy sostuvo en Antena 3 que no sabía el origen vasco del término y que es una palabra que usa con frecuencia. "El presidente desvinculó el que hubiera recurrido a ese término como guiño al PNV por los últimos acuerdos en materia de Presupuestos. Además, aprovechó que haya hablado con los nacionalistas vascos de transferencias de la Seguridad Social y de acercamiento de presos,Rajoy insistió en la idea de que sues Podemos. Porque los planteamientos del partido morado distan mucho de los del Partido Popular , dijo.La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del martes constataba que Ciudadanos sigue creciendo beneficiado por la caída de un PP perjudicado por el caso Cifuentes. Si se celebraran comicios, el partido naranja se convertiría en segunda fuerza políticaque sigue primero pero pierde más de dos puntos y ve ya amenazado su liderazgo.. Y aseguró que no le preocupa la nota tan baja que le dan los españoles. "Muchos de los que no me votan me dan un cero en calificación, eso me estropea la nota media", consideró.Sobre la situación en Cataluña, confió en la formación de un Govern antes de que el 22 de mayo se agote el plazo que daría pie a una nueva convocatoria electoral. Si ese Govern cumple la ley, destacó, él está dispuesto a dialogar. Se negó a valorar que el juez Pablo Llarena contemple ya delitos más leves contra Carles Puigdemont con el argumento de que no valora las decisiones judiciales.No dedicó al mismo silencio al caso de La Manada. Sostuvo que es un "tema terrible", que la sentencia es recurrible y que la posición del Gobierno quedó clara un día después de que se conocieran las condenas. Esto es, a favor de abrir el debate sobre una reforma del Código Penal. Lo que no quiso es valorar la actuación de Rafael Catalá.El presidente del Gobierno calificó de "machista" la polémica generada tras la imagen que quedó deel pasado Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid. Y no ocultó que se había llevado "un disgusto" cuando se enteró de la existencia del vídeo de Cristina Cifuentes en el supermercado.Rajoy intentó trasladar la idea de normalidad institucional en la Comunidad de Madrid, pese a los escándalos que afectan a todos los dirigentes conservadores que han pasado por la Puerta del Sol. De Aguirre dijo que ella abandonó para ir en la candidatura del Ayuntamiento sin citar los casos de corrupción que se investigan sobre su etapa y de Ignacio González se desentendió al asegura que el que PP no le escogió como candidato. Sólo defendió a Alberto Ruiz-Gallardón,y confió en que no se vea afectado por la investigación de, causa en la que está imputado.Al exalcalde de Madrid y expresidente de la Comunidad, el jefe del Ejecutivo le tiene por una personaTambién sobre corrupción, señaló que si el PP es condenado como partido en el marco del caso Gürtel será por algo que el partido desconocía.Respecto a la brecha salarial, el presidente insistió en que no existe en la administración e invitó a las empresas privadas a que hagan un esfuerzo en este sentido por cumplir la ley. En este campo, Rajoy se permitió lanzar una crítica a Atresmedia, la empresa en la que Antena 3 está integrada al señalar queSobre su posible continuidad como candidato una legislatura más, Rajoy aseguró que le gusta trabajar por su país. "Estoy a disposición de mi partido", añadió. Una expresión que se abre a todo tipo de interpretaciones.