La Guardia Civil detiene a Eduardo Zaplana en el marco de una investigación de blanqueo de capitales

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este martes en Valencia al exministro de Aznarpor un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de delito fiscal, ha informado la cadena Ser Además de Zaplana, que ha sido apresado a la salida de su domicilio, han sido detenidas otras cinco personas. Entre los arrestados figura, uno de los empresarios que en el recién terminado juicio por la financiación del PP valencianoque escondían servicios electorales al partido. Cotino es sobrino del exconseller Juan Cotino.Al expresident de la Comunitat Valenciana se le acusa, según la investigación de la UCO, de. La Guardia Civil cree que este dinero estaba en paraísos fiscales. Y que procede del cobro de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos que se concedieron de forma irregular. En 1995, Zaplana se convirtió en presidente de la Generalitat valenciana, cargo del que saltó cuando Aznar le nombró ministro de Trabajo entre 2002.El nombre del exministro ya había saltado al primer plano meses atrás cuando la Guardia Civil pidió su imputación en Púnica.En otra gran operación contra la corrupción, Lezo, también ha estado bajo sospecha aunque tampoco nunca formalmente imputado por los negocios que planeaba compartir con Ignacio González. Fuentes jurídicas han confirmado que el arresto de esta mañana no está vinculado a ninguna de esas dos causas. El caso está en manos de un juzgado de Valencia. A lo largo del día se esperan más arrestos en distintas ciudades.Uno de los principales empresarios imputados en Púnica, Daniel Mercado, dueño de la ya extinta empresa de publicidad Over Marketing, obtuvo uno de sus mayores contratos públicos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante la etapa de Zaplana. En diciembre de 2003, en la recta final de la segunda y última legislatura de Aznar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social adjudicó a Over Marketing una campaña sobre la revalorización de las pensiones por nada menos que 7,2 millones de euros. Por razones desconocidas, la empresa solo cobró –o así lo declaró– 5,3 millones.