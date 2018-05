info Libre

El Partido Popular reaccionó este martes con preocupación a la información publicada porque desvela que la Justicia de Brasil ha bloqueado dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos,. El senador, portavoz de los conservadores en la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los partidos políticos en el Senado , consideró, en declaraciones a este diario que, de confirmarse todos los datos, estaríamosque debería llevar a que Cuadrado fuese apartado del cargo y quelíder de la formación naranja,Aznar lamentó, asimismo, la reacción del jefe de la formación naranja. "Que el señor Rivera lo minimice demuestra que tiene un embudo ancho para él y estrecho para los demás", valoró. En este sentido, consideró queSe refería el senador a la respuesta sobre este caso que el líder de Cs dio en el espacio Hoy por Hoy de la Cadena Ser . Rivera confirmó que estaba al tanto de las informaciones, dando por buenas las explicaciones de Cuadrado y restando importancia a los hechos al asegurar queCiudadanos destaca que es un asunto de lade su tesorero como empresario que nada tiene nada que ver con su cargo en el partido.Aznar recordó que Cuadrado no es un cargo cualquiera de Cs, sino una de las personas dede Rivera y quien junto a José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, tiene acceso a las cuentas del partido.El portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos en el Senado recuerda que Cuadrado ha comparecido en dos ocasiones en este órgano parlamentario. Y que, en una de ellas, él mismo preguntó al responsable de las cuentas de Ciudadanos si tenía causas o incidencias judiciales abiertas fuera de España. La respuesta que obtuvo es que no., insistió Aznar recordando que "mentir" en una comisión de investigación está tipificado en el Código Penal.El proceso contra Carlos Cuadrado empezó el 1 de abril de 2014 en los, ciudad del interior del Estado de São Paulo, y sigue en tramitación. El empresario español fue demandado por incumplimiento de la legislación laboral brasileña, al no haber pagado presuntamente las tasas de cotización a la Seguridad Social referentes a la contratación del demandante,El demandante era trabajador de Ibertex Importação e Exportação de Máquinas Texteis Ltda., empresa que el tesoreso de Cs constituyó en Brasil junto a un socio portugués. Ambos eran dueños del 50% del capital de la compañía,Durante cinco meses del año pasado, Carlos Cuadrado logró quedar excluido del procedimiento judicial. El juez del caso publicó el 17 de febrero de 2017 un auto en el que aceptaba la exclusión de Cuadrado de la causa al entender que era "exsocio" de la compañía Ibertex Importação e Exportação de Máquinas Texteis Ltda. Pero el 31 de julio del mismo año, el Tribunal Regional de la 15ª Región de São Paulo determinó que el empresario debería estar en la lista de demandados,