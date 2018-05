Willy Toledo planta de nuevo al juez que le acusa de ofender a Dios y la Virgen: "No he cometido ningún delito"

Willy Toledo ha vuelto a plantar cara a la justicia. El actor ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la vallecana parroquia de San Carlos Barromeo. Ni el lugar, ni el día ni la hora elegidas son fortuitas. Lo ha hecho el mismo día y a la misma hora en que un juzgado madrileño lo llama a declarar por segunda vez como imputado por un delito de ofensas religiosas, que se le achaca tras publicar un mensaje de solidaridad con las mujeres juzgadas por la procesión del coño insumiso . El actor se ha mostrado contundente al defender su inocencia: ", con lo cual no creo que tenga que comparecer ante ningún juez", ha señalado. Al acto han asistido, además de su abogado, expertas juristas, teólogos y actores como Javier Bardem, Leo Bassi o Alberto San Juan. El actor ha estado arropado además por cientos de vecinos, que han participado activamente en el encuentro a través de ovaciones e intervenciones puntuales, y que han llenado la parroquia para manifestar su apoyo.El juez estima que el actor ha podido incurrir en un delito contra los sentimientos religiosos al publicar el siguiente mensaje: "Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso". Willy Toledo ha señalado que la actual huelga de justicia ha obligado a posponer su cita hasta el próximo 28 de junio, pero no ha aclarado si esta vez se presentará. Sí ha explicado que, en caso de ser detenido, no se resistirá.El actor ha querido recordar que el principal motivo por el que ha decidido convocar a los medios de comunicación es que a día de hoy "existe en el Código Penal español un delito contra los sentimientos religiosos". Toledo ha subrayado que sus palabras se engloban dentro de su "legítimo derecho a la libertad de expresión" y ha querido puntualizar que su intención no era la de ofender a la asociación de Abogados Cristianos, cuya existencia el actor ha admitido desconocer hasta el momento de los hechos. "Siempre habrá personas ofendidas en todos los casos" ha explicado, pero "a mí sin embargo no se me ocurrecontra quien opina distinto de mí". El actor también ha aclarado que no se presenta ante el juez porque considera que no ha cometido ningún delito. "La razón por la que sigo sin asistir es exclusivamente esa, no creo que haya cometido ningún delito, con lo cual no creo que tenga que comparecer ante ningún juez", ha zanjado.Javier Baeza, párroco del centro pastoral, ha señalado al inicio de la rueda de prensa que "nadie puede ser perseguido por sus ideas, y mucho menos por expresarlas públicamente". "Hemos experimentado como comunidad creyente que nuestra vivencia de la fe y nuestro concepto de democracia incluye la, la crítica y la discrepancia" e incluso, ha añadido, "la beligerancia contra aquello en lo que nosotros sí creemos".El abogadoha criticado que el caso parece responder a una situación orwelliana más que a una democracia. "El pensamiento no delinque y tampoco la expresión escrita de ese pensamiento", ha señalado, "y menos cuando se trata de expresiones críticas a los poderes del Estado". "Un Estado autoritario es aquel que criminaliza a las personas que mantienen posturas críticas con el poder", ha agregado el letrado, quien además ha insistido en que el Código Penal "no está para proteger la religión, sino la libertad ideológica".La defensa hacia el actor ha venido asimismo por parte de expertas penalistas como Isabel Elbal, abogada y profesora de Derecho Penal, quien ha subrayado que el actor está siendo "víctima de una persecución por un delito que es inexistente, heredado del franquismo, ambiguo, claramente facilitador de un espacio de arbitrariedad en el que la ciudadanía no encuentra su hueco". La abogada entiende que el clima existente en la actualidad –producto de episodios similares como las detenciones a raperos y tuiteros– propicia que los ciudadanos no sepan "qué decir en una red social ni cómo criticar a una". El actor, a su juicio, "sabe que lo que ha hecho no es delito y le está recordando al juez cuál es su función primordial: hacer un examen previo, antes de citarle, de lo que tiene ante sí, que no es más que una denuncia de una organización ultra". Sin ese examen previo, ha advertido la abogada, estaremos ante una "actuación judicial llena de automatismo y acrítica". La actuación de Toledo, por tanto, forma parte de un acto de "desobediencia civil" pero también de "generosidad" hacia toda la ciudadanía.Con ella ha coincidido la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Palop, quien ha criticado que "España se encuentra entre losdonde se puede determinar como delito la ofensa a delitos religiosos". Forma parte, a su entender, "de un cuerpo jurídico que es herencia del franquismo" y ha mencionado casos similares como la causa contra un concejal coruñés por un cartel de carnaval, la querella contra la virgen drag por parte de Abogados Cristianos o el condenado por un fotomontaje en una red social simulando el rostro de Jesucristo.Respecto a la supuesta ofensa religiosa, ha tomado la palabra el teólogo católico Benjamín Forcano, que se ha expresado en defensa de los migrantes, desahuciados, personas en paro y "todos los desfavorecidos" del país. "No encuentro fundadoque se pueda encontrar ofensa a sentimientos religiosos" ha sostenido para finalmente apostillar que "podemos estar en desacuerdo con la forma del mensaje pero no en el fondo, que es lo importante".