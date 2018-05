info Libre

Cuatro comisiones de investigación en el Congreso y una en el Senado

Los llamados a comparecer a una comisión de investigación parlamentaria no sólo tienen la obligación de hacer acto de presencia cuando son convocados, también tienen la obligación de decir la verdad.Así figura en el Código Penal , que en su artículo 502.3 señala lo siguiente: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigadoEste precepto afecta a quienes en los últimos meses están acudiendo a declarar. Las más polémicas son las que tienen que ver con la financiación de los partidos. En el Congreso solo está puesto el foco en las cuentas del Partido Popular , motivo por el que los conservadores trasladaron al Senado una comisión paralela que afecta al resto de partidos.Las información, desvelada porque apunta a que la Justicia de Brasil ha bloqueado dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos pone en el punto de mira la comparecencia en el Senado del responsable de las finanzas de Albert Rivera.acudió a esta cita en dos ocasiones: el 13 de julio de 2017 y el pasado 22 de febrero.En la primera de ellas, preguntado por el senadorsobre si era cierto que estaba presente, Cuadrado respondió que se trataba de algo "falso".llegaría a exclamar. Una versión que choca con la información que desvela este diario relativa a que Cuadrado ocultó a la comisión de investigación del Senado que tenía tres procesos judiciales en Brasil. El senador conservador insistió en la cuestión repreguntando si tenía"No, ninguna. Ya le he dicho que no tengo ninguna causa", dijo Cuadrado. "¿Ni en España ni fuera de España?", cuestionó Aznar. "Ni en España ni fuera de España", intentó zanjar el tesorero de Cs.Cuadrado explica ahora aque, con sus respuestas a Aznar, se referíaque le impidiese "declarar ante la comisión". "El senador buscaba saber si quería excusarme para declarar por tener causas judiciales", afirma.A juicio del tesorero de Ciudadanos, el PP intentaba en esta comisiónde que todos los tesoreros de los partidos "actúan igual" con el caso Bárcenas como contexto."Yo respondí pensando que no había ningún procedimiento penal que me impidiera declarar ante la comisión o que mi declaración pudiese perjudicarme en unos procesos judiciales.o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo como responsable desubraya.El senador del PP no hizo alusión a causas penales en ningún momento de su intervención.Este martes, tras conocerse las primeras informaciones publicadas por, el PP exigió explicaciones a Cs . "Por cuestiones menores a esta Rivera ha pedido, ha exigido, dimisiones en el Partido Popular", valoró el senador Aznar."Si se confirmasen estas informaciones, sería gravísimo", insistió el parlamentario recordando que "mentir" en una comisión de investigación está tipificado en elEn el Congreso de los Diputados hay activasEl pasado abril, desde la que investiga la crisis financiera y el rescate bancario se anunció que estaba estudiando llevar a la Fiscalía un posible delito de falso testimonio cometido por el expresidente de Cajasol y Banca CívicaDos meses antes este había negadoestar imputado en la Audiencia Nacional e incluso hizo rectificar al diputado que le interrogó. Después se comprobaría que el proceso seguía abierto y que, por tanto,, lo que permitiría concluir queEn 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) archivó una denuncia contra el entonces presidente del Partido Popular de Canarias , por un presunto delito de falso testimonio ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el denominado caso eólico por haber asegurado que no estuvo presente en una votación de laen la que se adjudicaron terrenos del puerto de Arinaga para la instalación de energía eólica a los hermanos, con los que mantenía una relación personal.