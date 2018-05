info Libre

La Audiencia Nacional ha condenado a 15 años y un mes de prisión , mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, por utilizar, en connivencia con éste, procedimientos para ocultar sus propias rentas y las de su esposo, ingresando una parte de ellas en efectivo en cuentas de su titularidad abiertas tanto en España como en Suiza y simulando haber obtenido ese dinero de las ventas de cuadros. Esta sentencia corresponden a la pieza principal del caso Gürtel, la denominada Época 1 (1999-2005).Fuentes jurídicas consultadas porexplican que, aunque el fallo no sea firme como ocurre en este caso, lo habitual es que cuando las penas superan los seis años los condenados sí entren en prisión. En todo caso, esa es una decisión que tendrán que tomar los tres miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que han dictado sentencia. Y siempre que lo reclame la Fiscalía, que pedía para ella 24 años de prisión y que todavía no se ha pronunciado al respecto, o las acusaciones populares, algo que se da por hecho aunque todavía no lo hayan anunciado públicamente.Existe un antecedente con la rama valenciana del caso Gürtel, en la que se investigaron amaños de contratos de la Generalitat valenciana para la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, fueron enviados a la cárcel tras ser condenados a 13 años de prisión por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al considerar "el riesgo de fuga", "la gravedad de la pena a la que han sido condenados" y "los otros casos que tienen pendientes".