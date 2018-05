Ortuzar preguntará a Sánchez si su propuesta es "seria, aborda el modelo de Estado y si sintoniza con la Agenda Vasca"

Artículo 155

.@andoniortuzar: "Albert Rivera quería que fuéramos nosotros quienes nos cargáramos la legislatura no aprobando los Presupuestos porque lo que él íntimamente deseaba era que esto acabara mal, para que hubiera elecciones". pic.twitter.com/JAAJzjLNk0 — EAJ-PNV (@eajpnv) 26 de mayo de 2018

"Insultos" de Rivera

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar , preguntará al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si la moción de censura que presentó contra el presidente del Gobierno. "Euskadi y la gente. Ése va a ser el criterio que vamos a seguir a la hora de gestionar la moción de censura. Estudiaremos la propuesta de Pedro Sánchez y pediremos concreciones para saber si es un planteamiento serio y viable, o solo obedece a intereses cortoplacistas y electoralistas", indicó, según Europa Press.Ortuzar clausuró este mediodía un acto político dentro de los actos que EAJ-PNV celebró con motivo del 120 aniversario de su implantación en Barakaldo, en 1897, solo dos años después de que Sabino Arana fundase el Partido, en el que estuvo acompañado por la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo.En su intervención, el líder jeltzale adelantó que preguntará a Sánchez si acepta abordar uncambio en el modelo territorial del Estado,, si "sintoniza" con la Agenda Vasca y la defensa de los intereses de Euskadi, y qué medidas de regeneración democrática quiere poner en marcha. "De la respuesta que se nos dé a estas cuestiones, dependerá nuestra posición final", explicó.Además de la moción de censura, Ortuzar también se refirió a la aprobación de los Presupuestos, una decisión que EAJ-PNV, que fue criticada por algunas formaciones políticas pero que, según aseveró, ha recibido el "aplauso mayoritario de la ciudadanía vasca, a la que no le parece mal que traigamos a Euskadi inversiones y actuaciones por más de 540 millones, ni que obliguemos a Rajoy a subir todas las pensiones, especialmente las menores y las de las viudas". "La ciudadanía vasca lo entiende perfectamente, y", añadió.Ortuzar reconoció que su partido no pudo alcanzar uno de los objetivos prioritarios que se marcó a la hora de afrontar la negociación presupuestaria,, pero se msotró esperanzado en que "pronto se levante, por el bien de Cataluña, el de Euskadi y el del sistema democrático del Estado español".El dirigente nacionalista respondió a las acusaciones que Pablo Iglesias y Arnaldo Otegi vertieron contra la decisión y la credibilidad del PNV. "Que nos acuse Iglesias de sostener a Rajoy... Si Rajoy está hoy donde está es. Si hubiera hecho posible el gobierno de Pedro Sánchez hace un par de años, las cosas quizás habrían sido distintas. Pero no, quería ser él y solo él el que cortara el bacalao. Consecuencia: Rajoy presidente. ¿Y se permite ahora Iglesias pedirle cuentas al PNV?", le dijo al líder de Podemos.Al coordinador general de EH Bildu, Ortuzar le recordó que en el PNV tienen "mucho respeto" a su palabra. ", nuestra única y sola herramienta para hacer política y para comunicarnos con el pueblo., así que lecciones al PNV, ni una", advirtió.Respecto al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el dirigente jeltzale destacó que. "Quería que fuéramos nosotros quienes nos cargáramos la legislatura no aprobando los Presupuestos porque lo que él íntimamente deseaba era que esto acabara mal, para que hubiera elecciones.. Pues si de nosotros depende, no va a ser", aseguró."Ya puede seguirsobre nosotros y el autogobierno vasco. Sus insultos a nosotros nos suenan como halagos. Cuanto más cabreado esté con nosotros, señal de que mejor lo estamos haciendo", manifestó en relación al líder de Cs.En su alocución, Ortuzar también se refirió a los trabajos de la Ponencia de Autogobierno. Primero, lamentó el hecho de que "los mismos que nos alaban por ser responsables en Madrid, nos ponen a caldo por nuestra propuesta en Gasteiz". "¿Pero qué esperaban del PNV? Si nosotros no engañamos a nadie, llevamos en nuestra sigla toda nuestra ideología: Partido Nacionalista Vasco, el partido de la Nación Vasca", constató.No obstante, insistió o en quepara la búsqueda del más amplio consenso posible. "Tenemos nuestro proyecto y estamos dispuestos a compartirlo con los demás. No exigimos a nadie que comulgue con ruedas de molino, pero tampoco aceptamos vetos ni que se nos quiera recortar nuestra capacidad de proponer", precisó.En esta línea, apuntó que se está en una fase inicial aún, y hay tiempo por delante para "contrastar, discutir y acordar si se puede". "Ojalá lo hagamos con el máximo posible de partidos. Nosotros vamos a ir con mentalidad abierta, mano tendida y ganas de consensuar, esperamos que los demás también", consideró.