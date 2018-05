Ábalos defiende la moción como la única manera de poner fin al “círculo perfecto de la corrupción” del PP

El secretario de Organización del PSOE,abrió el debate de la moción de censura que su partido ha presentado contra el presidente Mariano Rajoy defendiendo que la iniciativa es la única manera de poner fin al “círculo perfecto de la corrupción” del PP.“Pretenden que la justicia y la cámara hagan lo que les viene bien y, si no es así, la desacreditan“, reprochó. “Les importan poco el Estado y España. Les importa su supervivencia y no dañar las instituciones. Les importan en tanto disponen del poder. Cuando no, todo vale. Y se pone en cuestión todo si hace falta,Su filosofía es: ‘Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, resumió.La actuación del PP “ha desatado una inmensa indignación entre los españoles”, recordó, sometidos a enormes sacrificios “mientrasy algunos se enriquecían ilícitamente”. “Mientras sus familias sufrían la crisis, otros se hacían millonarios y ustedes les ofrecían una amnistía fiscal”, acusó. “Mientras la España real luchaba cada día, ustedes hacían ostentación en bodas y celebraciones imperiales que quedan para la historia”.Con la sentencia de la Gürtel se ha acabado “la presunción de la inocencia. Ese tiempo se acabó y estamos ante las certezas”. Por eso, justificó, el PSOE ha presentado la moción de censura, “para recupera la dignidad de la democracia. Estamos debatiendo lo que esta Cámara está dispuesta a tolerar”, no sobre políticas o sobre la debilidad del Gobierno.“Esta moción tiene que ver con la defensa de los principios democráticos, por eso no puede ser instrumental ni ser sustituida tan solo por una convocatoria de elecciones”. Se trata de “dejar clara la reprobación de la Cámara a unas prácticas intolerables y que no se pueden subsanar de otro modo. Y después elecciones”.Lo que los 350 diputados del Congreso deben decidir es “si quieren seguir con un Gobierno presidido por el jefe deAsí de sencillo”, resumió Ábalos.El número tres del PSOE resumió lo que su partido ofrece: primero, recuperación de la normalidad echando a Rajoy de la Presidencia. Después, “hablar de lo que le importa a la ciudadanía, los desafíos que tenemos encima de la mesa. Para hablar de lo urgente tenemos que hablar primero de lo fundamental. Necesitamos política de verdad para garantizar la España unida que siempre fuimos”. “Primero normalidad, luego estabilidad y después elecciones”, enumeró. “SomosEl número tres de Sánchez yde las conversaciones que el PSOE ha mantenido con los nacionalistas vascos y catalanes para tejer los apoyos a la moción, fue el encargado de abrir la sesión plenaria.Pedro Sánchez tiene garantizados sus 84 diputados (85 con el único parlamentario de Nueva Canarias, que obtuvo su escaño en coalición con los socialistas), los de Unidos Podemos (67) y los de Compromís (4):A partir de ahí, y aunque no hay confirmación oficial, se ha extendido la idea de que Esquerra (9) y el PDeCAT (8) apoyarán la moción, lo que eleva la cuenta a 173 escaños. Para superar la suma de 176 votos —la mayoría absoluta de la Cámara que la ley exige para que la moción triunfe— hacen falta los cinco diputados del PNV. Independentistas y nacionalistas anunciarán su voto