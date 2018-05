El PDeCAT y ERC confirman que apoyarán la moción y dan la puntilla a Rajoy

El PDeCAT y ERCa la moción de censura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, contra el todavía presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tanto el portavoz exconvergente en el Congreso, Carles Campuzano, como su homólogo de ERC, Joan Tardà, se hicieron de rogar este jueves en el debate en el pleno, pero en sus intervenciones anunciaron lo que llevaba días barruntándose: que sus votos se unirán a los de PSOE, Unidos Podemos, Compromís, EH Bildu y PNV para sacar a Rajoy de la Moncloa y poner en su lugar a Sánchez.Campuzano y Tardà no confirmaron la noticia hasta bien entrada la tarde, después de una mañana protagonizada por los agrios intercambios dialécticos entre Rajoy y Sánchez. Pero, pese a que no habían anunciado aún explícitamente el sentido de su voto, tanto el PDeCAT como ERC llevaban días insinuando que apoyarán la moción. Este mismo jueves, tras escuchar al candidato, Campuzano compareció ante los medios para reiterar que el PDeCAT no tiene "ninguna razón para apoyar a Mariano Rajoy" y sostuvo que su formación mantiene "los compromisos" adquiridos durante la campaña. Tardà también agradeció a Sánchez la oferta de diálogo y aseguró que será la "negociación" la que sirva para "desatascar" la crisis catalana.Durante su intervención en la Cámara, Campuzano señaló que existe "unanimidad" en Cataluña en lo referente a sacar a Rajoy del Gobierno, pero también alertó de que Sánchez no cuenta con tantos apoyos. "Tiene usted una oportunidad, aunque nosotros somos escépticos", planteó el portavoz del PDeCAT en su primera intervención, si bien posteriormente agradeció el "tono" constructivo del candidato y anunció que el PDeCAT votará a su favor. "Los ciudadanos se merecen" que los dirigentes catalanes y estatales se den "una última oportunidad" para resolver la crisis territorial, sostuvo Campuzano.En su turno de réplica, Sánchez utilizó un tono conciliador para reafirmar su voluntad de reconstruir "los puentes de diálogo dentro de la sociedad catalana y también con el conjunto de la sociedad española", y admitió quque tiene como solución, a su juicio, seguir "la hoja de ruta constitucional" propuesta por el PSOE. "Tendremos que darle entre todos una solución, y en el diálogo, la negociación y el pacto tendrán al PSOE y a mi persona", sostuvo Sánchez, que pidió a Campuzano y a los independentistas catalanes "responsabilidad" y afirmó que lo "encontrarán dentro del "estatuto" de Cataluña. " A partir de ahí, construyamos", propuso.Y Campuzano, en su respuesta, se mostró favorable a ello: "Le agradezco el tono [...]de la moción para poner punto y final a la etapa de Rajoy". El portavoz del PDeCAT instó a Sánchez a "aprovechar" el tiempo que tenga como presidente del Gobierno para avanzar en una solución dialogada para la crisis territorial, y apostó "destensar el clima" y no poner las cosas fáciles a aquellos que viven "de la crispación". "No hay ruptura social en Cataluña, tan solo gente que cree que la democracia puede solucionar estas situaciones", afirmó igualmente después de que Sánchez denunciase la existencia de esta fractura.En la misma línea, Campuzano mostró su satisfacción por la que, a su juicio, es una "rectificación" de Sánchez en lo referente al problema territorial en Cataluña. "Le damos todo su valor al reconocer que en relación con Cataluña estamos frente a un problema político,con el president Quim Torra", sostuvo el portavoz del PDeCAT, que insistió en que "solo desde el diálogo político y con voluntad de acordar puede abordarse la cuestión catalana. La vía no es la represión ni el 155".Tardà tampoco confirmó las intenciones de ERC hasta su intervención en el pleno. Durante su discurso, Tardà anunció el voto a favor de la moción, aunque matizó que esa decisión "no es de apoyo al PSOE, sino de rechazo al PP". "Nuestro sí a Sánchez es un no a Rajoy", reiteró el portavoz republicano, que previamente había pedido a Sánchez ante los medios de comunicación que sea capaz de plantear un diálogo "sincero" para superar la fase de la "confrontación" que existe actualmente. Tardá, además, planteó también que el PSOE, en tanto que ha apoyado la aplicación del 155 de la Constitución,