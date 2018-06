Podemos, IU y Equo cierran el pacto para ir unidos y con sus siglas a las elecciones de 2019

Se dilataron los tiempos, pero no hubo sorpresas. Este sábado, Podemos, IU y Equo hicieron público el acuerdo marco que llevaban negociando seis meses y certificaron así que concurrirán en coalición a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas del año que viene. Finalmente, IU se sale con la suya y su marca estará presente en el nombre de la coalición, que seráen el caso de las autonómicas y locales yen el caso de las europeas. Los partidos celebrarán primarias por separado para elegir a sus candidatos, aunque en los municipios donde así lo acuerden podrán escoger la lista conjuntamente.El fruto de la negociación que las tres fuerzas han mantenido durante meses es un acuerdo escueto que otorga a las direcciones locales y autonómicas de Podemos e IUde los acuerdos en cada municipio y comunidad. Tal y como se anunció hace meses, a nivel local podrán mantenerse las marcas de los partidos participados por IU y Podemos que triunfaron en las elecciones de 2015 (como son Ahora Madrid o Barcelona en Comú). "Asimismo, la denominación podrá ser diferente en las elecciones municipales en Cataluña y Galicia y será fruto del acuerdo con las fuerzas políticas hermanas en esos territorios", se explicita.El acuerdo también contempla queen todas las localidades y comunidades para que las que sí concurran puedan hacerlo bajo el paraguas de la marca "Unidas". La marca, señala el acuerdo, "podrá modularse en función de lo que se acuerde en los territorios, pudiendo eliminarse el nombre de alguno de los partidos si no estuviese presente en dicho territorio". De esta forma, Podemos e IU buscan aunar fuerzas en el máximo número de municipios para no desperdiciar votos de cara a la composición de las diputaciones provinciales, que reflejan el reparto de fuerzas a nivel municipal en cada provincia.En las papeletas, además de las siglas, también estarán presentes los logos de cada una de las tres formaciones. Pero, sin embargo, el acuerdo al que han llegado Podemos e IU es que las primarias se celebrarán,, y después los puestos que ocupe cada candidato elegido en la lista final se negociará entre los partidos. "Para facilitar la elaboración de candidaturas en multitud de municipios, si así lo acordasen las diferentes organizaciones participantes, se podrían llevar a cabo primarias conjuntas apostando por sistemas lo más proporcionales posibles", incluye a modo de excepción el pacto.Las primarias de cada partido, y en el caso de las conjuntas, la fecha límite es el mes de febrero. Para cerrar los acuerdos de confluencia hay menos plazo: para noviembre o diciembre de este año todos los pactos deberán estar negociados.