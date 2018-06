Directo | Pedro Sánchez da a conocer este miércoles la composición de su nuevo Gobierno

info Libre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer oficialmente este miércoles los nombres de las personas que formarán parte de su. Algunos de ellos ya se desvelaron este martes, aunque todavía es una incógnita quién ocupará las grandes carteras –Interior, Defensa y Justicia–.Por el momento, la mayoría de los ministerios estarán ocupados por, al igual que la vicepresidencia –que la ostentará Carmen Calvo, también la nueva ministra de Igualdad–. Así, Sanidad lo liderará Carmen Montón; Economía, Nadia Calviño; Administraciones Públicas, Meritxell Batet; Hacienda, María Jesús Montero; y Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera. Los otros dos nombres que conocemos hasta ahora son Josep Borrell, nuevo ministro de Asuntos Exteriores, y José Luis Ábalos, que compaginará su cargo como secretario de Organización del PSOE con el de ministro de Fomento.Sigue en, minuto a minuto, la composición del nuevo Gobierno socialista:El vicesecretario de Política Sectorial del PP,, ha afirmado este miércoles sobre el expresidente del Gobierno José María Aznar que en el partido "no sobra nadie" y que tienen que tratar de hacer un proyecto que "aglutine todas las sensibilidades". ", y creo que es lo que piensa la gran parte de nuestra militancia. Aznar actualmente es militante del PP y tenemos que tratar de hacer un proyecto común que aglutine todas las sensibilidades. No consiste en dejar a nadie por el camino", ha subrayado Maroto.también ha asegurado este miércoles que considera que "lo más deseable" es que al congreso extraordinario del partido que se celebrará previsiblemente el fin de semana del 14 de julio o el siguiente, llegue un sólo candidato, aunque conforme ha señalado, si son más y "si hay que votar, tampoco es un drama".El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos,, ha celebrado este miércoles que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "escuche el eco del 8M" en la conformación del Consejo de Ministros, pues hasta el momento, cuenta con seis mujeres en distintas carteras confirmadas.El coordinador General del PP,, ha explicado este miércoles que antes del Comité Ejecutivo del martes en que Mariano Rajoy anunció dejaría paso a un nuevo presidente de los conservadores, ambos mantuvieron una conversación telefónica "larga e intensa" en la que él le expresó que tenía la decisión tomada porque creía que "era el momento" y "no se veía como líder de la oposición". Además, ha asegurado que Mariano Rajoy "va a ser el mejor expresidente del Gobierno que haya tenido España" y ha criticado al también expresidente José María Aznar: "Hace mucho tiempo que no le entendemos cuando habla".En paralelo, y mientras suenan los nombres que podrían suceder a Rajoy, la secretaria general del PP y exministra de Defensa,, no se descarta. Según ha dicho, se trata de una "decisión personal" que tiene que tomar. "Estamos en el procedimiento y lo que tenga que ser será, pero hoy no es el día de hablar de este tema. Desde luego no lo es para mi", ha manifestado. [Ampliación] Mientras se desvelan los nombres del nuevo Ejecutivo, continúan saltando las noticias relacionadas con el PP. Después de perder la moción de censura, Mariano Rajoy presentó este martes su dimisión como presidente de los conservadores, dejando la puerta abierta a la elección de su sucesor . Además, el expresidente José María Aznar se ofreció este martes a reconstruir el centroderecha desde su "posición actual". Y Rajoy le ha contestado este miércoles. El ya expresidente ha afirmado queporque "el partido de centro derecha es el PP", que saca más de cincuenta escaños de ventaja al siguiente, de distinto signo político. [Ampliación]