La secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , no se ha descartado este miércoles en lacomo presidente de la formación y ha recalcado que aún ni siquiera se ha convocado el congreso extraordinario que debe elegir al sucesor. Según ha añadido, se trata de una, pero hoy no es el día de hablar de este tema. Desde luego no lo es para mi", ha manifestado Cospedal en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, que ha recordado que hasta el lunes no se celebrará una Junta Directiva que convocará ese cónclave extraordinario.Preguntada expresamente por su futuro y qué hará, la secretaria general del PP del PP ha respondido: "Es una decisión personal que tengo que tomar y cuando la tome la comunicaré". Según ha añadido, esa decisión depende de ella misma y de sus "circunstancias personales y familiares" porque ""."Estoy en ese momento vitalmente, que es un momento importante. Por eso le digo", ha recalcado la secretaria general del PP, que ha dicho además que no comparte las declaraciones del expresidente José María Aznar asegurando que hay que reconstruir el centroderecha español.