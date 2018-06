Feijóo asegura que comunicará su decisión "dentro del plazo de presentación de candidaturas, no antes ni después"

Presentación de otras candidaturas

El presidente de la Xunta de Galicia,, declaró este domingo que comunicará si se postula a la presidencia del Partido Popular "dentro del plazo de presentación de, no antes ni después"."Mañana tenemosdel Partido Popular. A partir de mañana, se abre un plazo de entre, que es lo que marcan los estatutos, para presentar candidaturas. Conviene no empezar a correr antes de que se dé el inicio de la carrera", manifestó el dirigente gallego."He dicho hace 48 horas que mi obligación y mi responsabilidad es dar a conocer qué es lo que creo que podemos hacer en esta. Para ello, cumpliré estrictamente los plazos democráticos que aprobemos mañana en la junta directiva. Durante ese plazo, que será de entre siete y quince días, lo sabremos mañana con exactitud, diré lo que considere oportuno, pero", insistió el titular del gobierno gallego.En esta misma línea, Núñez Feijóo aseguró quede comunicación "cuando tenga algo que decir". "Es bien sencillo, no tenemos más que esperar a que la junta directiva inicie el proyecto; durante el plazo de siete o quince días, mañana lo sabremos, es el momento de hablar", abundó preguntado acerca de la sucesión de Rajoy . El presidente de la Xunta tampoco aclaró si agotará o no elpara presidir el Partido Popular.Asimismo, Núñez Feijóo animó a que presenten sua la presidencia del Partido Popular "todos aquellosque crean que pueden aportar algo al partido, trabajo, experiencia, liderazgo y que tengan un compromiso con los millones de personas que nos han votado y con los millones que nos quedan por votar"."Que presenten su, animo a todos, es el momento de dar unaquellos que quieran hacerlo. Es el momento de participar", aseveró el presidente de la Xunta de Galicia.Feijóo destacó la relevancia que supone estepara la formación: "Este es un partido democrático, es el primer partido de España, es el primer partido dentro del Partido Popular europeo, somos el primer partido en el Congreso, somos el partido de la mayoría absoluta en el Senado, es un partido que tiene que responder a losque nos han votado; por lo tanto, tenemos una".Finalmente, el titular del gobierno gallego subrayó la importancia del PP de Galicia en el panorama actual de la formación política. "El Partido Popular de Galicia ha convencido a muchos gallegos y tenemos una–única en España–, los gallegos nos conocen y saben que garantizamos respeto a las urnas y garantizamos cumplir nuestro programa electoral. Hay muchísimos militantes y dirigentes en el partido que tienen ese compromiso", concluyó el mandatario.