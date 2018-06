Margallo recoge avales para el congreso de sucesión de Rajoy

Publicada el 14/06/2018 a las 13:00 Actualizada el 14/06/2018 a las 14:09

El exministro de Exteriores,, ha sido uno de los más madrugadores del Partido Popular en lo que se refiere a la recogida de avales para el XIX Congreso Extraordinario en el que se escogerá al sustituto deFuentes conservadoras confirman aque el también diputado por Alicante ya ha empezado a captar firmas con la intención de presentar una posible candidatura. El plazo oficial para la entrega de los avales comienza el lunes yConseguirlo está al alcance de casi cualquier militante del partido puesto que se requiere un número muy reducido de firmas: 100.En la dirección regional del PP de la Comunidad Valenciana no niegan estos movimientos y destacan que lo está haciendo de forma personalHace unos días, el propio exministro aseguró quepara cerrar el paso a Soraya Sáenz de Santamaría, uno de los nombres que suena con más fuerza para suceder a Rajoy junto al del presidente de la, Alberto Núñez Feijóo.La idea más extendida en las filas conservadoras es que hasta la semana que viene, hasta el lunes,Otro de los movimientos también parte de la Comunidad Valenciana, concretamente de Valencia., que intentó rivalizar conen el congreso regional, también está en la operación de búsqueda de apoyos, según aseguran adesde varios municipios de la provincia.En el PP creen que las posibilidades de que prosperen candidatos como García-Margallo, o la del expresidente de Baleares, que no descarta dar el paso, son prácticamente nulas. ¿Qué pretenden pues? "Con un sistema diferente a lo mejor podrían negociar cuotas de poder con el ganador. Pero no creo que sea el caso. Quedarán como una mera anécdota", valora un destacado dirigente conservador.La Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos presentados el día 22 de junio, y convocará la campaña electoral interna desde las 10.00 horas del día siguiente, 23 de junio, hasta las 24 horas del 4 de julio.Los afiliados ya pueden inscribirse para participar en la elección del presidente del PP desde este mismo lunes hasta las 14.00 del 25 de junio y para participar como compromisario en el Congreso hasta el 29 de junio a la misma hora. Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio, desde las 09:30 hasta las 20:30 horas. En estas asambleas se votará en dos urnas. En una, a los precandidatos; en otra, a los compromisarios.hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", figura en los estatutos. De lo contrario, van al congreso los dos precandidatos con más votos.El Congreso se celebrará en Madrid los días 20 y 21 de julio.