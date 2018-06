Santamaría y Cospedal batallarán por liderar el PP

Publicada el 19/06/2018 a las 10:06 Actualizada el 19/06/2018 a las 11:58

Hoy martes, a las 13h y en el acceso del @Congreso_Es, he convocado a los medios de comunicación para presentaros mi candidatura a la presidencia del @PPopular — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 19 de junio de 2018

"He dado la cara y siempre la daré"

Espantada de Feijóo

La campaña arranca el 23 de junio

La eterna batalla entredentro del Partido Popular se juega desde este martes a lo grande. Ambas pelearán para suceder a Mariano Rajoy, el hombre junto al que ambas han hecho el grueso de su carrera política. El escenario no deja de preocupar en las filas conservadoras, que temen una batalla dura y cierra de un portazo la pretensión de destacados dirigentes de que al cónclavePor primera vez en la historia, el PP ha introducido en el sistema de elección de su líder el voto directo de los militantes en la primera fase del proceso, lo que implica que el control de las direcciones regionales, de los barones, es reducido.A algo más de 24 horas para que culmine el plazo para la presentación de candidaturas al XIX Congreso Extraordinario del PP el panorama empieza a despejarse. La exvicepresidenta del Gobierno,, fue la primera en dar el paso. Lo anunció en su perfil de la red social Twitter.Mientras, a las 11.00 de la mañana, estaba prevista una Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha, presidida por, en la que sus fieles esperaban que diese el paso para rivalizar con su eterna enemiga interna en las filas conservadoras. Y así fue. La secretaria general del PP recurrió a su trayectoria en el partido y en el Gobierno para justificar su decisión. "Conozco muy bien este partido y no hay un día en el que no me llene de orgullo", dijo. Lo hace, para recuperar la hegemonía del centroderecha español y, dijo entre aplausos de la Junta Directiva de la formación regional que preside. "Quiero ser la primer mujer que lidere el Partido Popular y quiero ser la primer mujer que presida el Gobierno de España".. Los estatutos del Partido Popular establece que el líder electo de la formación es también el candidato a las elecciones generales."Ha llegado el tiempo, dijo Cospedal.En principio, su comparecencia estaba previsto en cerrado para los medios de comunicación. Las conclusiones del encuentro se trasladarían después a los informadores. Pero tras el anuncio de la exvicepresidenta, se trasladó que la intervención de la secretaria generalCospedal aseguró que en ocasiones se había equivocado, pero subrayó que siempre había defendido las siglas de su partido. "Me he enfrentado a individuos que ensuciaron con sus delitos las siglas de nuestro partido", dijo en alusión a los escándalos de corrupción.Cospedal aseguró que sabe liderar equipos e integrar y que combinará experiencia y juventud. Y ofreció su. También aprovechó para desmentir que se presentase contra alguien. En las últimas semanas, en sectores conservadores se extendió la idea de que si Alberto Núñez Feijóo no daba el paso para rivalizar con Santamaría, lo haría ella para cerrar el paso a su enemiga interna.Estos movimientos se producen pocas horas después de que el presidente de la Xunta de Galicia,dejase boquiabiertos a sus compañeros de partido rechazando dar el salto a la política nacional con el argumento de que tiene un compromiso con los gallegos hasta 2020, fecha de las autonómicas.Parelamente,sorprendió el lunes al presentar su candidatura , que se une a otras tres ya confirmadas: el exministro, el diputadoy el militante valencianoEl plazo de presentación de precandidaturas quedó abierto desde este lunes a las 12:00 horas hasta las 14.00 horas del 20 de junio. La Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos presentados el día 22 de junio, yLos afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP desde este mismo lunes hasta las 14.00 el 25 de junio y para participar como compromisario en el Congreso hasta el 29 de junio a la misma hora. Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio, desde las 09:30 hasta las 20:30 horas. En estas asambleas se votará en dos urnas. En una, a los precandidatos; en otra, a los compromisarios.Hasta la fecha, diferentes direcciones regionales consultadas por este diario admitían que no había mucha movilización. Se espera que esto cambie a partir de ahora,"Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", figura en los estatutos.El congreso está previsto para los días 20 y 21 de julio. Se celebrará en Madrid