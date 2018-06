Comienzan las primarias del PP: Santamaría, Cospedal y Casado celebran sus primeros mítines

Publicada el 23/06/2018 a las 16:01 Actualizada el 23/06/2018 a las 17:50

Soraya Sáenz de Santamaría: "El partido de la libertad"

María Dolores de Cospedal: aplicar antes el 155 e intervenir TV3

Pablo Casado: "Candidato de los afiliados, no de los notables"

La campaña de elecciones primarias a la presidencia del Partido Popular ha comenzado este sábado con los primerosde los principales candidatos –Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado–, que se han dividido a lo largo del Estado español para mostrar sus propuestas a la militancia tras la aprobación de sus avales el pasado miércoles.Por primera vez en su historia, la militancia del partido conservador podrá participar en la elección de su líder nacional en un proceso de primarias. La apertura de las urnas el próximo 5 de julio se celebrará semanas antes del próximo Congreso del partido los días 20 y 21, donde finalmente se decidirá al ganador tras el voto de los compromisarios –el llamado "aparato del partido"–. En este caso, losaprobados por el(COC) han sidoBayo y –el último en apuntarse– el concejal valencianoLa ex vicepresidenta del Gobierno,, es una de las favoritas para presidir el partido desde la dimisión de Mariano Rajoy tras catorce años al frente del Partido Popular. Se presenta a la presidencia conservadora con "" del trabajo realizado y como "una militante más", como señaló el día que hizo pública su candidatura. Sobre laque mantiene con Cospedal, Santamaría sostiene que conseguirá "unidad, responsabilidad e integridad" en las filas del Partido Popular.Para el inicio de su promoción ha escogido la ciudad de"una ciudad moderna, abierta, dinámica, triunfadora y referente, y eso es lo que todos queremos para nuestro partido"–, en la que este sábado ha abierto su campaña interna en un primer mitin de unos. En el auditorio Eduardo Ocón, la también ex ministra de Presidencia ha sostenido que no pretende solo liderar el partido, sino que se postula como candidata para hacer: "Me presento no solo para ganar el Congreso del PP, me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a"."Tenemos que lograr que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que notodo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo", ha asegurado la candidata, además de señalar que se presenta a la presidencia "por convicción". "Este partido, que es mi partido, es el de los principios y valores de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles (...) porque", ha añadido.De cara a los simpatizantes andaluces reunidos en el mitin, Santamaría ha asegurado que el primerque se realice después del 21 de julio será en. Además, la exvicepresidenta ha apuntado que, si llega a la presidencia del Ejecutivo, cambiará el. Así, la candidata ha señalado a la presidenta de la Junta,, y a Pedro Sánchez indicando que les dejó un Gobierno "con todos los, todos los informes hechos, todos los cálculos efectuados".Tras ello, la exvicepresidenta ha definido su candidatura como una que no viene a "hablar de pasado". Para ella, el PP es "el partido de José María Martín Carpena; el de Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Asunción; de Gregorio y de Miguel Ángel... y es el partido que ha dejadoy de vida eny de los derechos de todos".La ex ministra de Defensa y secretaria del PP,, es otro de los nombres que más han sonado para suceder a Mariano Rajoy. En su candidatura a la presidencia del partido, que ha comenzado este sábado en Barcelona, la presidenta del PP manchego ha defendido la necesidad de que Cataluña siga formando parte de España, rechazando el proceso soberanista y señalando que "sino consiguió acabar con España, no van a conseguir acabar con ella".Así lo ha dicho Cospedal en su primer acto de campaña, donde ha asegurado que, de llegar a la presidencia del partido, "de ninguna manera" permitirá quedel resto de España. En esta línea, la secretaria general ha ensalzado que el expresidente del Gobiernoparase los pies a quienes queríandel resto de España porque, según ha dicho, no desafiaban al Gobierno, sino al Estado. Es por ello que ha remarcado que le hubiese gustado haber aplicado antes el artículo 155 Del mismo modo, ha dicho que le hubiese gustado que el canal de televisión pública catalány que no tendrían que haber consentido que hubiera "un aparato de propaganda y de incitación al odio". Según ella, la solución en Cataluña es laademás de apuntar que el presidente de la Generalitat,, les hizo sentir "vergüenza y humillación" por su comportamiento en la inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona ante el Rey Felipe VI.En general, la conservadora ha defendido a lo largo de la semana la necesidad de uny se ha mostrado dispuesta a integrar en su lista –si gana la carrera sucesoria– a otros candidatos como. Pide, en todo caso, que en la liza no se "abran" que luego no puedan cerrarse. "Somos muchos, hay otros que quieren ser presidentes,, pero no hay que olvidar que primero va el partido", ha indicado.El ex vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, sorprendió con su presentación a las primarias tras renunciar a entrar en las listas Santamaría y Cospedal. El jurista, que reunió más de 5.000 avales para asegurar su candidatura, ha comenzado este sábado su proceso de primarias en A Coruña junto al presidente de la Xunta,–quien ha asegurado que acompañará a todos los candidatos que visiten Galicia–. El ourensano, que parecía que también se presentaría a las, decidió finalmente no presentarse a principios de esta semana Así, Casado ha abierto su primer mitin postulándose como "el, no de los notables" y prometiendo "renovación de ideas" y unidad para el partido. Antes de continuar con su agenda prevista este sábado en Galicia, con actos en Lugo, Ourense y Vigo, el ex vicesecretario de Comunicación ha apelado a "" que ha hecho "fuerte" al PP, a "reilusionar al electorado", a "renovar" la formación, y a "captar talento", "abriendo las puertas y ventanas a la sociedad española".El conservador ha apelado al efecto Feijóo –a quien "admira profundamente"–, avanzando que, si gana las primarias, el líder gallego estará ""."Si yo presido el PP de España quiero hacer lo mismo que ha hecho Feijóo con el PP de Galicia, un partido ilusionado, un partido renovado,", ha proclamado. A renglón seguido, ha advertido que lo que sí puede decir "humildemente" es que su candidatura "", que no quiere que "gane" el congreso popular porque "sabe" –ha augurado– que dará "la cara sin complejos" contra sus propuestas y las contrapondrá con lo que los populares han hecho "bien".Lo hará, ha garantizado, "con el" de quien "defendió las siglas del PP durante tres años como portavoz en los momentos más difíciles" y también con la "ambición de cambiar lo que no ha funcionado". Todo ello, ha insistido, "no gusta" a sus rivales políticos. "Nadie ha dado tantas explicaciones y de un tema tan menor nunca", ha subrayado Casado, antes de concluir que él no permitirá que lo que considera", en relación a la polémica con su máster . En este tema,de que "el foco" mediático esté ahora en sus convalidaciones.