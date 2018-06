Sánchez pretende que el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos sea "inmediato"

Publicada el 24/06/2018 a las 11:56 Actualizada el 24/06/2018 a las 11:57

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha expresado su deseo de que el traslado de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos sea "inmediato". Así lo ha afirmado en una entrevista concedida al diario El País , en la que también ha adelantado que el Ejecutivo. "Creo que una democracia madura como la nuestra, europea, no puede tener símbolos que separen a los españoles. Este Gobierno va a cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados de 2017 de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación", afirmó.Repreguntado por si podría realizarse antes de agosto, Sánchez contestó: "Se hará"., añadió.El presidente del Gobierno, según recoge Europa Press, explicó que el Gobierno ya ha comunicado a los agentes sociales su voluntad de poner en marchaque seguirá el ejemplo emprendido en algunas comunidades como Baleares , donde "se han movilizado recursos a la inspección laboral para hacer emerger esa realidad de explotación laboral que sufre mucha gente".Por otra parte, respecto al conflicto catalán, Sánchez afirmó que "El presidente del Gobierno reconoció que "la crisis en Cataluña no se va a resolver en un año ni en dos, ni en cinco ni seis", y considera que para su soluciónde todas las partes durante la próxima década.En relación a la inmigración, Sánchez considera que la política migratoria. En su opinión, "la eurofobia es el principal desafío que tiene la UE".En materia económica, el presidente del Gobierno apoya ques, a la vez que considera necesaria la derogación de la reforma laboral, aunque reconoce que no hay una mayoría parlamentaria para hacerlo.Además, afirmó que le gustaría la, y que se pudiera culminar la unión bancaria.Por último, expresó su deseo de quey que sea un servicio de la sanidad pública.