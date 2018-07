El Open Arms llega al Puerto de Barcelona

Publicada el 04/07/2018 a las 11:18 Actualizada el 04/07/2018 a las 11:53

Colau reclama "más recursos"

El barco, con, ha llegado este miércoles sobre las 11.00 horas al Puerto de Barcelona, donde desembarcarán las personas rescatadas en el Mediterráneo para después recibir una primera atención, ha informado Europa Press.El Open Arms ha llegado a Barcelona, en la que viajaban varios eurodiputados, y del barco Punta Mayor de Salvament Marítim.La cincuentena de hombres rescatados serán acogidos, mientras que las cinco mujeres irán a uncatalana y los cinco menores –tres no acompañados– serán atendidos(Dgaia).Los rescatados recibirán un permiso humanitario especial de 45 días por parte del Gobierno central para que puedan estabilizarse y trabajar su situación, con asistencia legal, algo que también obtuvieron las 630 personas llegadas con el barco Aquarius a València.Este permiso se acordó en una reunión técnica celebrada en la Delegación del Gobierno central en Catalunya con Generalitat y Ayuntamiento, el Puerto, fuerzas de seguridad y Cruz Roja, entidad encargada de la primera atención de los migrantes.El permiso de 45 días(CIE), como pidió la alcaldesa, Ada Colau, que ofreció la ciudad para que atracase el barco, de la organización Proactiva Open Arms.La alcaldesa de Barcelona,, ha reclamado este miércoles más "recursos" para hacer frente a la migración que llega a la ciudad, después de que, según ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.Colau ha subrayado que ", porque quien llega en autobús viene de una patera, que es una embarcación incluso más precaria que el barco, y ha estado en riesgo de muerte igualmente"."Para entendernos,. Y como llegan en autocar, el Estado no les reconoce y quedan invisibilizados", ha dicho la alcaldesa poco antes de la llegada del barco Open Arms.Ha celebrado que ante su llegada "por fin está habiendo, y ha reclamado que sea una política estructural y no puntual para poder prestar apoyo jurídico, psicológico y sanitario a estas personas.Ha asegurado que la llegada del Open Arms "tiene una" porque se ha luchado mucho para que pueda venir a Barcelona, aunque ha considerado que no es la solución ideal, ya que tendría que poder hacerlo en puertos italianos, que están más cerca, y seguir rescatando vidas, ha apuntado.