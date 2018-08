Publicada el 18/08/2018 a las 12:22 Actualizada el 18/08/2018 a las 13:01

El Ministerio de Defensaque se encuentran entre los más de 100 firmantes de un manifiesto que exalta la figura del militar y dictador Francisco Franco, informa Europa Press. La cartera capitaneada por Margarita Robles da el paso finalmente después de dos semanas de silencio absoluto Según ha informado Defensa, ya se ha nombrado al correspondiente instructor para asumir la investigación, que. En el comunicado, el ministerio subraya "el absoluto compromiso" de todos los hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas con la Constitución y con sus valores.De esta manera, el ministerio advierte de que no consentirá que se arrojecon respecto a la "total dedicación" de las fuerzas armadas españolas en el mantenimiento de la paz y la libertad, tanto en territorio nacional como en las misiones en el extranjero."Los firmantes del escrito, salvo cinco de ellos, no tienen ninguna vinculación profesional con el Ministerio de Defensa. Respecto a los cinco firmantes, que, el Ministerio de Defensa ha abierto una información reservada y nombrado el correspondiente instructor", han subrayado desde Defensa.La Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas , en su artículo 12, establece que "en cumplimiento del deber de neutralidad política y sindical, el militar no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propaganda a favor o en contra de" partidos, sindicatos, candidatos electorales u "opciones políticas". Asimismo, el artículo 7 de la ley plantea que los militares están obligados a mantener "unaen relación con la actuación de los partidos políticos". Esta norma afecta tanto a los militares en activo como a los que están en la reserva.