El Gobierno defiende la devolución de los 116 migrantes porque es "inaceptable" la violencia contra agentes de la valla

Publicada el 24/08/2018 a las 14:47 Actualizada el 24/08/2018 a las 14:48

"No lo vamos a consentir"

Atendidos "uno a uno, con todas las garantías"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,, ha defendido este viernes 24 de agosto la devolución a Marruecos de los 116 migrantes subsaharianos que "entraron de manera irregular y agresiva" tras lograr saltar la valla de Ceuta , alegando que es "inaceptable" la violencia que estos emplearon contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado encargados del control fronterizo en la zona. Informa Europa Press.Las condiciones de violencia y el riesgo para los Cuerpos y Fuerzas se Seguridad del Estado es inaceptable", ha señalado Calvo en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.Según la número dos del Ejecutivo, "dentro de la política migratoria de la Unión Europea" se ha procedido a "activar" un acuerdo bilateral firmado con Marruecos en el año 1992 "para no consentir de ninguna manera la inseguridad de las fronteras" ni "el riesgo" de los agentes que están allí. Se trata deque permite que se proceda a la devolución de las personas que entran de manera irregular a territorio español a través de las fronteras con Marruecos, pero que no son originarios del país alauita.Calvo ha hecho hincapié en los "hechos violentos" que acontecieron el pasado miércoles en Ceuta durante el salto a la valla. "", ha dicho, en referencia los utensilios utilizados por los migrantes para poder ejecutar el salto y evitar a los agentes que custodian el vallado, a los que ha agradecido su profesionalidad.Según la Guardia Civil, los migrantes lanzaron contra los agentes, entre otros elementos, y siete de ellos resultaron heridos., ha recalcado Calvo.La vicepresidenta ha subrayado quea las de las personas que son rescatadas en el mar en el marco de una acción humanitaria. En este sentido, ha incidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "dado pruebas suficientes" de su compromiso con los derechos humanos y con la seguridad en las fronteras.Asimismo, ha apuntado que la política migratoria del Gobierno se hacey del compromiso de dar "una respuesta segura y humanitaria", siempre desde el respeto a los derechos humanos y seguridad de las fronteras. "No hemos variado ni un solo ápice en cada circunstancia distinta de las llegadas al país", ha dicho.Respecto a los 116 migrantes que fueron expulsados a Marruecos, la vicepresidenta ha afirmado que "". Según ha manifestado, a todos se les informó de sus derechos y tuvieron un procedimiento de identificación "particularizado". Por otro lado, ha declarado que los dos menores extranjeros no acompañados que saltaron están en España y recibirán la atención que "corresponde".Calvo"Nos hemos movido estrictamente en el marco de la legalidad internacional", ha defendido, para después reivindicar el acuerdo bilateral con Marruecos. "Lo hemos activado en esta oportunidad", ha afirmado, recalcando las "buenas relaciones" actuales con el país vecino Marruecos y aseverando que