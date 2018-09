Carmen Calvo asegura que la ministra se va a mantener en el cargo

Publicada el 25/09/2018 a las 17:07 Actualizada el 25/09/2018 a las 18:30

Ábalos pide acabar con la "cacería" al Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno,, ha asegurado este martes que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "perfectamente se va a mantener" en el cargo, según ha informado Europa Press. Así ha respondido a la prensa preguntada en los pasillos del Senado si Delgado se podía mantener dentro de un Gobierno feminista tras haber reconocido en una conversación privada de hace nueve años que prefería trabajar con un tribunal formado por hombres.Las palabras de Calvo descartando la salida de Delgado del Gobierno se producen después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias , pidiese a Delgadoporque no puede ser miembro del Gobierno alguien "que mantenga amistad" con un "tipejo" como el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.También desde el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha considerado que, quien se refirió al magistrado como "maricón" en el curso de una comida con Villarejo y el exjuez Baltasar Garzón grabada por el excomisario y cuyos audios ha difundido el confidencial Moncloa.com Calvo ha abandonado la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha respondido a varias preguntas de la oposición, poco antes de las 17.00 horas. La vicepresidenta ha cancelado su participación en la entrega de premios Gira Mujeres, a las 19.30 horas, por motivos de "agenda", según su equipo.El ministro de Fomento,, ha pedido este martes acabar con la "cacería" contra el Gobierno y ha añadido quede su compañera en el Ejecutivo. En declaraciones a los periodistas en la Subdelegación del Gobierno en Granada, Ábalos ha señalado que "no hay ningún motivo" para la renuncia de la ministra de Justicia, y sí "para un serial". Se ha mostrado "convencido" de que, tras los audios que afectan a Dolores Delgado, "vendrán más" que afectarán a otras personalidades del ámbito público.En su opinión, esta situación se plantea porque, lo cual puede derivar en un "episodio lamentable" como el vivido en el Congreso este pasado lunes, "evitando el derecho de todo parlamentario a debatir una enmienda".En referencia al papel de la Mesa del Congreso, que preside el PP, el ministro y secretario de Organización del PSOE ha indicado que "no tuvo ningún problema en cercenar el debate de una enmienda", lo que le ha recordado "mucho" a las situaciones vividas en el Parlament de Cataluña.y "eso me parece democráticamente muy grave", ha agregado José Luis Ábalos.Ha recordado que ya advirtió, antes de la dimisión del exministro de Cultura, Màxim Huerta, queporque ya ha vivido "otras", como la que, a su parecer, llevó a Mariano Fernández Bermejo a dejar la cartera de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero porque "se encontró" al entonces juez Baltasar Garzón en una cacería.Al hilo de los audios publicados de la comida de Delgado, Garzón y Villarejo, Ábalos ha explicado que "entrar en esta confusión de vacío moral, de confundir expresiones más o menos adecuadas, compañías más o menos adecuadas o inadecuadas, con hechos ilícitos" únicamente"Si hay una cuestión ilegal, que se ponga de manifiesto, pero hay que acabar con esta cacería porque es un", ha agregado el ministro, que ha agregado que no vino "a hacer la política a un basurero".Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo,, ha asegurado que el Gobierno tienede Justicia, Dolores Delgado, pese a la "manipulación" de la que está siendo víctima. En la misma línea que sus compañeros de Gobierno, Celaá ha enmarcado la difusión de los audios en