Delgado insiste en que no dimitirá y defiende que el Gobierno socialista no va a aceptar el "chantaje"

Publicada el 26/09/2018 a las 13:34 Actualizada el 26/09/2018 a las 13:52

La ministra de Justicia, Dolores Delgado , ha rechazado una vez más este miércoles en el Congreso de los Diputados que vaya a, pese a que el PP se lo haya sugerido por "dignidad", y ha asegurado que ni ella, ni el Gobierno de Pedro Sánchez "va a aceptar el chantaje de nadie".Durante una interpelación urgente, los conservadores han vuelto a insistir en pedir su dimisión , y en su caso en su cese inmediato, tras las polémicas generadas por su gestión depor la demanda presentada contra él en Bélgica el expresidente catalán Carles Puigdemont y por la reciente conversación filtrada que mantuvo con el excomisarioen 2009.Así lo ha defendido la diputada del PP María Jesús Bonilla, que ha comenzado su intervención diciendo que "pensaba" que Delgado ya no seguiría encargándose del Ministerio de Justicia. "No puedo entender como usted se puede seguir manteniendo en un puesto haciendo un daño enorme a la Justicia española y a nuestro país", ha dicho, porque, a su juicio,Por su parte, la ministra de Justicia ha comenzado su intervención adelantando que no "va a dimitir" porque, según ha dicho, quiere acabar con la "parálisis política" que generó el Gobierno de Mariano Rajoy . Con todo ello, Delgado ha asegurado que "ni este gobierno socialista, ni esta ministra va aceptar el chantaje de nadie".