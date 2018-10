Abogados Cristianos pide 6.600 euros de multa para Willy Toledo y le denuncia por un nuevo delito de odio

Publicada el 04/10/2018 a las 17:16 Actualizada el 04/10/2018 a las 17:52

"Arremete contra un dogma y los creyentes"

Denuncia por delito de odio

22 países de la UE sancionan la ofensa religiosa

Queja contra el magistrado Bosch

La Asociación Española de Abogados Cristianos, que equivaldrían a 6.600 euros, para el actor Willy Toledo por un posible delito contra los sentimientos religiosos y por otro delito de obstrucción a la Justicia. Además, va a presentar una denuncia contra él por la presunta comisión de un delito de odio, informa Europa Press.Así lo ha puesto de manifiesto este jueves 4 de octubre la presidenta de la Asociación , Polonia Castellanos, durante la presentación de un informe 2018 sobre laen la Unión Europea.Castellanos ha redactado el escrito de acusación que ya ha remitido al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid que investiga la causa contra Willy Toledo y en la que la asociación está personada como acusación. El juez finalizó la instrucción de esta causa concluyendo que podía haber indicios de delito y solicitando a las partes que en unse pronunciaran sobre la apertura del juicio oral en la forma prevista por la ley, o bien el sobreseimiento de la causa.La causa abierta contra el actor está motivada por unas declaraciones en Facebook en las que. "Esto no se trata de un 'me cago en tal', se trata de arremeter contra un dogma y es una falta de respeto y un delito contra los sentimientos religiosos, en este caso católicos, pero que afecta a todos los creyentes", ha defendido Castellanos, que también ha avanzado que ha solicitado que al juicio: un representante de la comunidad islámica, otro de la judía, y otro de la protestante.La presidenta de la asociación ha explicado que se trata de un delito previsto en el artículo 525 delque contempla multas de ocho a doce meses, pero que "no conlleva pena privativa de libertad, solo una". "Este señor no va a ir a la cárcel por esta causa, y tiene patrimonio más que de sobra para hacer frente a la multa", sostiene, destacando que el actor cobró una subvención del Ministerio de Cultura de 250.000 euros y tiene varios inmuebles a su nombre.Además, Abogados Cristianos reclama 10 meses de multa por unya que Toledo fue citado hasta en dos ocasiones a declarar, sin llegar nunca a comparecer, por lo que el juzgado ordenó su detención y puesta a disposición de la Justicia.Por otro lado, la presidenta de Abogados Cristianos ha explicado que también denunciará al actor por undespués de que Toledo declarase que, durante la Guerra Civil, fusilaron a personas a causa de su fe e incendiaron iglesias porque, entre otras polémicas declaraciones. "Hay material suficiente para denunciarle por este delito", sostiene.Polonia Castellanos ha precisado que por delitos de este tipo "se suelen poner alrededor de 6 euros de multa diaria". "Si la condena es a 22 meses de multa, 22 meses por 30 de cada mes, son 660 días por 10 euros, por ejemplo, serían 6.600 euros", ha matizado. "Nosotros no tenemos interés en que nadie vaya a la cárcel por esto, a nosotros con que el señor Toledo pidiese una, dejase de lanzar ataques, nos valdría", ha sentenciado.En este contexto, la presidenta de Abogados Cristianos ha argumentado la postura de la asociación con un informe elaborado tras el estudio de los códigos penales de los países de la Unión Europea . Dicho informe señala quede la UEa los sentimientos religiosos.Diez de esos 22 países castigan estos delitos conque España e imponen sanciones que llegan a ser "el triple de duras" que las españolas, según el informe. Respecto a los delitos de odio dentro de la Unión Europea, los seis países que no protegen los sentimientos religiosos suman el 50% de los ataques registrados comocontra los cristianos."Eso que se dice acerca de que solo son delitos propios de, no. Son propios de la Unión Europea y del resto del mundo", ha subrayado Castellanos. Dentro de la Unión Europea, un 75% de Estados son aconfesionales, un 21% son confesionales y tan, según destaca la presidenta de la asociación, que incide en que en los cinco continentes figuran países que protegen los sentimientos religiosos de los ciudadanos.Desde la organización proponen tomar como ejemplo el modelo de artículo que figura en elque, tras condenar severamente el escarnio contra la religión, dicta que ninguna persona será condenada por expresar "de buena fe y en un lenguaje decente" una opinión sobre un tema religioso.Por otro lado, la Asociación va a presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ) contra el magistrado Joaquim Bosch, que fue portavoz de la organización. A su juicio, el juez "ha mentido y lanzado acusaciones falsas" sobre la realidad jurídica de los delitos contra los sentimientos religiosos ya cometer un delito de obstrucción a la justicia" en varias entrevistas en los medios."Esperamos que el magistrado", ha apostillado Castellanos, que ha declarado que "se ha inhabilitado a jueces por cosas menos graves".