Las discrepancias entre ERC y JxCat fuerzan la suspensión del debate de política general en el Parlament

Publicada el 04/10/2018 a las 13:29 Actualizada el 04/10/2018 a las 14:43

El tiempo no es problema

El Debate de Política General ha quedado este jueves, por las discrepancias que mantienen JxCat ERC sobre cómo deben afrontar la situación de los diputados afectados por la suspensión del Tribunal Supremo. Según informa Europa Press.El pleno debía empezar a las 12 para votar las propuestas de resolución de los grupos, pero JxCat y ERCen cómo deben votar los diputados suspendidos, y ERC acusa a JxCat de romper su pacto de la semana pasada sobre esto.La única hora que hay fijada por ahora es una reunión de la Mesa a las 14: el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dado una hora a JxCat para que presentecomo considera que son pertinentes.A las 11.15 había convocada una reunión de la Mesa que ha comenzado con retraso y en la que JxCat ha presentado un documento con el que pretendíanmantener el voto delegado de los diputados suspendidos,El presidente de la Cámara ha manifestado estaren la fórmula escogida por JxCat sobre mantener la delegación de voto, pero no con que el documentopor Carles Puigdemont, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn.Varias fuentes parlamentarias han explicado que los letrados se han pronunciado para dar la razón a Torrent en que el documento debían firmarlo los diputados afectados, pero han añadido que la fórmula escogidaLos letrados han recordado que el martes el Parlament aprobó un mecanismo por el que los letrados podrían "designar" a un miembro de su grupo para que les sustituyera ejerciendo sus derechos, por lo que entienden que no pueden acogerse a una delegación del voto al uso --delegar, no designar sustituto--.Pese a ello, Torrent ha planteado dar una hora a JxCat para conseguir las firmas de los diputados, y este grupo y Cs: los primeros, porque consideran que el trámite realizadoya es correcto; los segundos, porque creen que los diputados llevan suspendidos desde que el Tribunal Supremo dictó el auto.El PSC ha respaldado la propuesta de Torrent, el cual, pese a no sumar la mayoría de la Mesa, ha decidido aplicar su potestad de suspender la Mesa y convocarla para una hora después --las 14.00-- yOtro argumento de JxCat para rechazar la propuesta de recoger las firmas de sus diputados afectado por la suspensión es que en una horaFuentes de Presidencia del Parlament han aclarado que, si JxCat tiene la voluntad de conseguir las firmas de los diputados, "el tiempo no será un problema" y se dará más margen, pero que si esa voluntad no existe, Torrent abrirá la última sesión del Debate de Política General, donde en ese caso JxCat y ERC, y se votarían múltiples propuestas de resolución.