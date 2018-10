Publicada el 07/10/2018 a las 16:03 Actualizada el 07/10/2018 a las 16:23

Cuatro medallas pensionadas

El ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska, ha señalado que esperará a la resolución del "expediente abierto" antes de adoptar, en el acto de celebración del Santo patrón de la Policía en una comisaría de Ciudad Lineal en Madrid. El viernes, ya ordenó a la Dirección General de la Policía "abrir una investigación y averiguar las razones"de la presencia del expolicía franquista investigado por torturas.La decisión se tomaba pocas horas después de que laSexta difundiera una fotografía de González Pacheco con una copa en la mano y rodeado de otros invitados al acto de celebración del patrón de la Policía. "Una vez constatado que, la Jefatura superior de Policía de Madrid ha decidido incoarle un expediente disciplinario para depurar las responsabilidades que correspondan", señalaron afuentes de Interior. Tal y como explican desde el departamento de Grande-Marlaska, Mariscal de Gante obtuvo en 2017 por concurso general de méritos la plaza de jefe de Comisaría de Distrito de Ciudad Lineal, por lo que no cabría "remoción en el puesto por pérdida de confianza".Grande-Marlaska ha abogado por no actuar hasta que "" y, una vez se cumpla este proceso, ha apuntado que será el momento de proceder con las medidas conformes a "lo que oportunamente resuelva" la investigación abierta.Por el momento, según ha indicado el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press en Salamanca, "el expediente sigue su curso" y despuéspor este caso abierto en Ciudad Lineal.Preguntada por la polémica, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, defendió el viernes durante el Consejo de Ministros quey por tanto "puede acudir a los lugares a los que le invitan". "Entiendo que es un ciudadano libre que puede acudir a los lugares a los que le invitan", ha sostenido la portavoz del Ejecutivo, que no ha podido precisar en qué proceso se encuentra la reforma que permitirá retirar al inspector de Policía jubilado las condecoraciones de las que disfruta.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya avanzó el pasado martes en el Senado que el Gobierno impulsará una reforma legal que permita esta retirada de condecoraciones impuesta s tanto por la Policía como por la Guardia Civil, así como "los efectivos inherentes a las misma". Actualmente, González Pachecodos Medallas de Plata al Mérito Policial –cada una de ellas le reporta un plus del 15% sobre su pensión vitalicia– y dos Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo –cada una le reporta un plus del 10%–.