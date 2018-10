Díaz: Iglesias pasa del "sorpasso" al PSOE a aparecer "como si fuera vicepresidente en la sombra"

Publicada el 17/10/2018 a las 11:35 Actualizada el 17/10/2018 a las 13:04

La presidenta de la Junta, Susana Díaz , ha censurado este miércoles Pablo Iglesias , al que ha afeado que "haya pasado del sorpasso al PSOE y de votar en contra de un presidente socialista, a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra".Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo andaluz durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Abades, Orange y laboratorios VIR, tras ser preguntada por la visita que hará este viernes Oriol Junqueras , en la cárcel de Lledoners en la que éste permanece en prisión preventiva.Para Susana Díaz, Iglesias está "en una sobreactuación permanente porque tiene el pecado original y, por eso, tiene que sobreactuar para que la gente no se acuerde de que".Sobre esta idea, ha abundado en que el líder de Podemos sobreactúa porque "ha aprendido"en las urnas a cuenta de "su política inútil que no transforma ni mejora la vida de los ciudadanos".Y así, sobre la visita a Junqueras, ha dicho que no sabe si forma parte del "personaje camaleónico que suele ser Iglesias y que, según cada circunstancia," aunque, según ha agregado, tampoco le importa "mucho".Entretanto, sobre la situación en Cataluña, Susana Díaz ha lamentado que los independentistas estén siempre "en la crispación, en el enfrentamiento y en que cuanto peor le vaya a España, mejor para ellos". "Los independentistas están en una escalada de cada día peor porque en el fondo los ciudadanos también sienten hastío de adonde les han conducido", ha añadido.A su juicio, los independentistas intentan"con la crispación, con palabras gruesas, con barbaridades como reprobar a las instituciones y al Jefe del Estado, creando mucha confrontación porque Torra Puigdemont viven del enfrentamiento del miedo y de la crispación".