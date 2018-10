Tejerina indigna a Moreno tras señalar que el nivel educativo de un niño andaluz es menor que el de un castellanoleonés

Publicada el 18/10/2018 a las 13:09 Actualizada el 18/10/2018 a las 14:55

Malestar en el PP andaluz y rectificación de Tejerina

No compartimos las palabras de Isabel Garcia Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, solo les falta un gobierno a su altura. JM.M — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 18 de octubre de 2018

La vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina , ha apuntado que existe unque hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas como es el caso, según ha ejemplarizado, deporque los niños de la primera "aventajan" en dos años a los andaluces. "En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", ha dicho.La que fuera exministra de Agricultura durante el pasado gobierno popular ha sido preguntada, en una entrevista en Los Desayunos de TVE ,por el estado de la educación y la conveniencia de que los niños estudien en los colegios la asignatura de Filosofía. En este punto, ha señalado que "el deterioro en la educación en las comunidades es tanto" que los niños de Castilla y Leóna los niños de Andalucía. La vicesecretaria ha explicado que cuando un niño comienza a formarse "le estás dando las capacidades" para que el día de mañana tenga "aspiraciones que cumplir" y el "futuro en sus manos". Por eso mismo, según ha continuado, en los tiempos que corren es "especialmente importante"Tras las afirmaciones de García Tejerina, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno , ha manifestado a través de su cuenta de Twitter elde partido intentando dirigir la afirmación hacia la gestión socialista de la Comunidad Autónoma. El presidente del PP nacional, Pablo Casado , también ha intentado matizar las alegaciones de la exministra. En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, Casado ha pedido "que nadie confunda las declaraciones ni de Tejerina ni de Juanma Moreno" porque, dice, "ningún partido defiende a Andalucía como el Partido Popular". El líder del PP también ha instado a "que no se confundan las críticas al PSOE con las críticas a los andaluces" y ha asegurado que eso es lo que los socialistas, para después afirmar que "cuando se critica el paro o la educación que hay en Andalucía, la responsabilidad es de unque está teniendo una mala política en Educación y en empleo".Ante la polémica suscitada, la propia Tejerina ha vuelto a comparecer para aclarar que sus críticas a la educación andaluza no van contra los niños ni los profesores, sino que se refieren a los 40 años dedel Gobierno de esa comunidad. La actual vicesecretaria sectorial del PP ha querido dejar claro que no pretendía cuestionar "en absoluto" a los andaluces, como a su juicio "ha querido hacer ver" la presidenta regional,, sino criticar la gestión socialista de los últimos años. "Los andaluces merecen algo mejor", ha manifestado Tejerina, incidiendo en que eso es lo que el PP andaluz y nacional quieren para los andaluces pero también para los españoles.También ha hablado sobre esta polémica el secretario general del PP, Teodoro García Egea. A su juicio, los andaluces "no tienen culpa de tener un Gobierno" en la Junta de Andalucía que "se gasta más" en prostitución que en educación. Según ha recalcado, el dinero público empleado en "prostíbulos" daría "para pagar 20 becas" a estudiantes andaluces.