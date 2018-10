Tezanos atribuye la bajada del PP a la "crispación" que practica Casado y pide "no matar al mensajero" por la encuesta del CIS

Publicada el 26/10/2018 a las 09:06 Actualizada el 26/10/2018 a las 09:31

Bajada del PP

Críticas a la metodología

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos , ha tachado de "cómicas" las críticas que arrecian contra su última encuesta de intención de voto asegurando que los partidos que no salen bien parados estánen lugar de intentar mejorar. Así ha achacado la bajada del PP en la encuesta a la preocupación de la ciudadanía por la "crispación política" de la que responsabilizan a su líder, Pablo Casado En declaraciones a RNE , Tezanos, exmiembro de la Ejecutiva Federal socialista, ha respondido a los críticos que acusan al CIS detras su llegada al centro. "Es habitual matar al mensajero, muchas veces se hace cuando alguien queda mal en una encuesta, en lugar de reconocer los errores o mejorar", ha alegado. El Barómetro del mes de octubre amplía la ventaja del PSOE hasta los, que pierde la segunda plaza en favor de Ciudadanos al bajar más de dos puntos. Estas estimaciones han suscitado las críticas de la oposición, que. "Si dicen que está mal hecha la encuesta, que no se preocupen, si van a sacar mas votos de lo que refleja", ha ironizado Tezanos sobre la controversia política que ha generado el CIS.En particular, el presidente del CIS ha contestado a los ataques recibidos por el PP, que baja en la encuesta y es, achacando su caída a la preocupación que los españoles manifiestan por la "crispación política" y por la "corrupción". Así ha destacado el ascenso de la preocupación de los españoles por la crispación. "Hay muchay habría que hacer una oposición más atenta a los problemas reales", ha afirmado Tezanos, atribuyendo ese clima a PP y Ciudadanos. "Salen muy perjudicados, el señor Casado sale como. Además el PP tiene datos muy negativos en corrupción", ha recalcado, sugiriendo a los conservadores que cambien su comportamiento en lugar de cargar contra el CIS."Es una institución rigurosa. La encuesta se elabora entrevistando a", ha señalado, defendiendo los resultados publicados. "Es exactamente lo que dice el ciudadano. Otra cosa es que los partidos que piensen que no les conviene. Siempre se ha hecho así", ha alegado Tezanos. Sobre las críticas por la metodología usada por el CIS o por la diferencia que hay con los resultados de otras muestras demoscópicas, Tezanos achaca las críticas ay ha advertido que las dudas sobre el Barómetro se hacen "con mala intención". Con todo, ha señalado que las acusaciones de manipulación se deben a un debate generado por los partidos "sobre cosas absurdas". "Se intenta fijar la atención sobre el dedo y no sobre la luna", ha asegurado, atribuyendo la subida del PSOE a los "cambios políticos" que se viven en España, "no es nada anómalo".