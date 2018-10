Pablo Iglesias considera que Casado "no es un facha", pero "los que mandan en el PP" le han dado ese papel

Publicada el 31/10/2018 a las 18:53 Actualizada el 31/10/2018 a las 18:54

Iglesias analiza a Casado, Ciudadanos, el rey emérito y a Felipe VI

"El 3-O la monarquía perdió su sentido histórico"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que el presidente del PP, Pablo Casado, está "enormemente incómodo" representando el "papel de facha" que, a su juicio, le han otorgado "los que mandan" en su partido, ya que considera que en realidad no lo es y que preferiría "ser un liberal", según informa Europa Press."Los sectores que mandan ahora son los más exaltados, hasta el punto de que hacen representar a Casado un papel que yo creo que no le pega", ha asegurado Iglesias en una entrevista en Onda Cero . Según el líder morado, a Casado "le cuesta interpretar con credibilidad el papel de facha que ha decidido interpretar" porque él, en su opinión, "no es un facha". "Pero últimamente parece que le han dicho que tiene que decir cosas lo más de derechas posible, y creo que ese papel no le va", ha enfatizado."Creo que le gustaría mucho más ser un liberal, pero los que mandan en el PP parece que han decidido otra cosa, igual que los que mandan en Ciudadanos , que estamos viendo quea ver quién dice la burrada más grande en sede parlamentaria", ha asegurado Iglesias, sin aclarar a quién se refiere cuando hablar de "los que mandan" en esos dos partidos.Iglesias también ha opinado en su entrevista sobre el rey emérito y sobre Felipe VI, del que ha dicho que aunque en lo personal le cae mejor que Juan Carlos I , y le ve "más preparado y modesto", cree que no ha sabido ser "", como su padre, y se ha convertido "en el rey de la derecha"."Es cierto que el anterior rey, a pesar de ser nombrado por Franco y todos los casos de corrupción, fue capaz de convertirse en el rey de todos. Incluso fue la garantía durante mucho tiempo de que los militantes no dieran un golpe de Estado", ha señalado.Sin embargo, según Iglesias, Felipe VI ha hecho que la Monarquía se interprete ahora como algo "sólo de los partidos de derecha", y que, por lo tanto haya perdido "su sentido histórico"."Él mismo creo que se ha regalado a la derecha, con su discurso del 3 de octubre (de 2017)", ha apostillado, haciendo referencia a la declaración que realizó el rey tras el referéndum ilegal independentista en Cataluña del 1 de octubre de 2017.