Rivera no aclara si Ciudadanos pactaría con Vox tras unas elecciones generales

Publicada el 12/11/2018 a las 11:20 Actualizada el 12/11/2018 a las 12:20

Entre Carmena y Villacís

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha evitado aclarar si estaría dispuesto aen el caso de que necesitara su apoyo para poder gobernar España tras las siguientes elecciones generales, pero ha indicado que su formación defiende un "del siglo XXI" y ahí no coincide con "algunos partidos".En una entrevista en Telecinco , recogida por Europa Press, Rivera ha dicho que un escenario en el que Vox obtuviera representación en el Parlamento de Andalucía o en el Congreso y sus escaños fueran determinantes para la formación de un Gobierno autonómico o nacional "de momento"."Es que yo quiero ganarles", ha dicho sobre Vox, añadiendo que a los comicios generales concurrirán muchas candidaturas y que este partidoy podría seguir siéndolo. "Vox también se presentó a las elecciones anteriores y no salió", ha recordado.Tras destacar que algunas encuestas atribuyen a Ciudadanos unay lo sitúan a solo tres puntos del PSOE, Rivera ha dicho que prefiere centrar sus esfuerzos en "acumular el voto útil frente al sanchismo". "Creo que va a haber una alternativa al sanchismo que es un patriotismo constitucional del siglo XXI, liberal, moderno y europeísta, y creo que ahí no coincidimos con algunos partidos", ha manifestado.Rivera también ha asegurado que las últimas desavenencias en Podemos Madrid, por las listas para la alcaldía de la capital, evidencian quey que es "la banda de Pancho Villa". A su juicio la representante de Ciudadanos, Begoña Villacís , supone una alternativa a la alcaldesa, Manuela Carmena, y ha pronosticado que la batalla por la alcaldía estará entre ambas.Así ha valorado Rivera el hecho de que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y otros cinco concejales. Según fuentes de la secretaría general de Podemos, con Julio Rodríguez al frente, estos dirigentes "prefieren no repetir de la mano de Podemos pasando por unas primarias".