ERC negocia con el independentismo vasco y gallego una candidatura para las europeas

Publicada el 15/11/2018 a las 12:00 Actualizada el 15/11/2018 a las 12:01

Mayoría independentista

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha explicado este jueves que su partido está negociando "con el independentismo de Euskal Herria y con el BNG " una candidatura juntos de cara a las elecciones europeas del mes de mayo. "Y entendemos que", ha explicado en una entrevista de la Cadena Ser-Ràdio Barcelona donde, a la vez,El diputado republicano ha defendido que es conveniente que el independentismo catalán no vaya junto ya que este escenarioy refleja la diversidad de la sociedad catalana". Así, ERC justifica decir no a Puigdemont a una candidatura conjunta y decir sí a negociar con vascos y gallegos porque ve conveniente que en las elecciones europeasERC defiende que el independentismo catalán debe tener, un criterio que sostiene que debe aplicar en todos los comicios: autonómicos, municipales, generales y europeos. "Unidad de acción toda, unidad electoral ya hemos dicho que más bien las izquierdas con las izquierdas, y los otros con los otros", ha zanjado Tardà, cerrando así la puerta a la fórmula que propuso el martes Puigdemont de ser el número dos de Oriol Junqueras en una lista conjunta. ERC ya ha proclamado a Oriol Junqueras como su cabeza de lista de cara a las europeas, y Tardà ha recordado que, además, Puigdemont no podría ser el dosque ERC se ha impuesto para sus listas electorales.La portavoz del Govern, Elsa Artadi , afirmó este miércoles que el independentismo, y Tardà ha afirmado que es "evidente" y ha recordado que él también lo ha apuntado alguna vez. Ha expuesto que los eurodiputados de su partido encuentran a nivel internacional comprensión en la propuesta de hacer un referéndum, pero reciben la advertencia de que, para que se tenga más en cuenta al independentismo catalán,de votos en los comicios normales —nunca lo han hecho—. "Es evidente que tenemos que acumular fuerzas y ser más. Hace meses que lo decimos", ha continuado Tardà, que ha concluido que el objetivo debería ser que el independentismo superara esta barrera del 50% en varias contiendas y no solo en una.