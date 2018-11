Cosidó ve "erróneo" interpretar que su 'whatsapp' a los senadores sea “un intento de control” de CGPJ por parte del PP

Publicada el 19/11/2018 a las 12:21 Actualizada el 19/11/2018 a las 12:37

El portavoz del PP en el Senado,, negó este lunes que de su mensaje vía Whatsapp enviado a los senadores en el que asegura que su partido controlará “la Sala Segunda” implique un intento de control del Supremo por parte del PP en el marco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Entiendo que pueda dar lugar aEn ningún momento se habla de ningún intento de control del poder judicial”, señaló en declaraciones a los periodistas en un encuentro informativo en el Senado.Según informó este lunes elespañol.com , Cosidó, envió, cinco días después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, un mensaje en el grupo de Whatsapp de los senadores del grupo que lidera en el que asegura que su partido controlará ". Esta sala es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno.En el mensaje, el portavoz trata de calmar a sus compañeros en la Cámara Alta intentandoque tiene para el PP ese pacto. “Pido disculpas porque el lenguaje no es el mismo que podría emplear en un encuentro como este”, dijo a los periodistas, insistiendo en que se trata de un “chat interno”.En el mensaje, Cosidó explica que "e" con el PSOE da al PP diez vocales, mientras que el PSOE obtiene once: diez más la presidencia. "Con otras palabras", continúa el portavoz del PP, "obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [en alusión a Manuel Marchena], un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61".“La posición del PP y la mía propia la conocen: era un acuerdo necesario y era importante”, señaló Cosidó este lunes. Además, sostuvo que la “autoridad” de Marchena “ayudará a garantizar la independencia de ese tribunal”. “En ningún caso mi intención ha sido decir que eso permite un control”, añadió.En su mensaje a los senadores, Cosidó también aborda algo que incomoda en sectores del PP: "Lo único que puedeson los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación. (...) En cualquier caso, sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP".Sobre este extremo, el portavoz de los conservadores en el Senado, hombre de la máxima confianza de Pablo Casado, defendió que no estaba diciendo “el Grupo Popular en sede parlamentaria”, el alusión a las declaraciones del diputado conservador Carlos Rojas la semana pasada en el Congreso en la comparecencia de José Ricardo de Prada.