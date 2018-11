Publicada el 21/11/2018 a las 09:54 Actualizada el 21/11/2018 a las 10:32

'El ministro más indigno de la democracia'

La presidenta del Congreso, Ana Pastor , ha expulsado este miércoles del Salón de Plenos al portavoz adjunto de Esquerra (ERC), Gabriel Rufián , por su actitud en la sesión de control. El diputado catalán ha desatendido reiteradamente las llamadas al orden de Pastor, violando el turno de palabra del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , al que ha llamado "fascista" —después de proferir el mismo insulto a los diputados de Ciudadanos—. Después de la tercera advertencia, la presidenta le ha pedido a Rufián que abandonase el hemiciclo.Ya en los pasillos, Borrell ha denunciado que un parlamentario de ERC —al que no ha querido identificar— le ha escupido cuando todo el grupo parlamentario catalán abandonaba el Pleno en protesta por la expulsión de Rufián. Además, la presidenta ha aprovechado para criticar a todos los grupos por los incidentes de las últimas sesiones de control, con actitudes y faltas de respeto que considera. Es más, ha revelado que en el hemiciclo la llaman "la institutriz" por sus reprimendas, lo que tacha deAna Pastor también ha ordenado la retirada del Diario de Sesiones las palabrasque se desde este martes se vienen cruzando diputados del PP y Cs con los de ERC.Todo se inició cuando Rufián anunció que cada vez que el Grupo Parlamentario Ciudadanos llamase a los integrantes del de ERC, él los llamaría a ellos "fascistas". Después, el diputado catalán ha calificado a Borrell como, a lo que éste le ha respondido lamentando que no vaya al Congreso a debatir, sino a verter "una mezcla de serrín y estiércol", que es "lo único que sabe hacer".Las palabras de Borrell han motivado un largo aplauso del Grupo Socialista, puesto en pie, y también de diputados del PP. Rufián se ha levantado, abriendo los brazos para recibir el aplauso de ambas bancadas y, que han terminado, tras dos avisos iniciales de la presidenta, con su expulsión del hemiciclo. Rufián, que ha reconocido que llevaba tiempo queriendo decirle esto al ministro, ha aprovechado una pregunta sobre la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores para advertir a Borrell de que "no es un ministro", sino "un hooligan", un "militante de Sociedad Civil Catalana ", y "una vergüenza para su grupo parlamentario" porque éstaEntre murmullos en el hemiciclo y llamadas al silencio por parte de la presidenta, Ana Pastor, el portavoz de ERCporque, a su juicio, le debería dar "vergüenza" haberse "mofado" en un mitin del presidente de ERC, Oriol Junqueras , "mientras se pudre en una cárcel de Madrid". También por decir que Exteriores "compite" con la Generalitat en acción exterior cuando ésta tiene 60 millones de presupuesto y Exteriores de 1.500. "La diferencia entre usted y un ministro de Exteriores se llama Raül Romeva ", le ha espetado, en alusión al ex consejero de acción exterior, hoy en prisión y procesado por el referéndum del 1-O.