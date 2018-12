Díaz critica que Casado pretenda dar consejerías a Vox y asegura que se quedará en el Parlamento aunque no gobierne

Publicada el 05/12/2018 a las 10:16 Actualizada el 05/12/2018 a las 10:32

Que se abstengan otros

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta en funciones,, ha criticado que el presidente del PP,, estécon tal de recibir su apoyo para hacer presidente al candidato del PP-A en las últimas elecciones andaluzas,. Además, Díaz ha asegurado que, si el PSOE-A finalmente no consigue formar gobierno,haciendo oposición.En una entrevista en RNE , la todavía presidenta en funciones ha subrayado que ha sido el PSOE-A quien ha ganado las elecciones y, por ello, tiene la "responsabilidad" de llamar al resto de fuerzas para intentar formar Gobierno, aunque. En cuanto al resto de partidos, según ha dicho, tendrán que decidir de qué lado están y si están dispuestos a recibir otros apoyos de la "extrema derecha" que es "tóxica".En esta línea, ha lamentado que Casado, que "aspira a ser presidente del Gobierno, diga que está dispuesto a "dar consejerías" y esté en el "reparto de sillones a cualquier precio". ", una cosa es que no se haya reflexionado como se debe y otra que lo que pasa en Andalucía se decida en Madrid o Barcelona", ha alertado. Díaz ha insistido en que están sobre la mesa "dos modelos" y será Casado quien tendrá que decidir si da carteras a la "extrema derecha" y el líder de Ciudadanos,, tendrá que pronunciarse sobre "si quiere el modelo de Salvini o de Macron". De momento, la socialista ha manifestado que su modelo es de la socialdemocracia que "ha venido para" y de un "partido de extrema derecha que venga a quebrar nuestra convivencia".Preguntada por si contempla una abstención a un gobierno de Moreno para frenar a Vox, la todavía presidenta se ha limitado a contestar queen los resultados. A su juicio, está "más legitimado" el que tiene más de un millón de votos que "el que va segundo o tercero". "Me pregunta si se echa a un lado el número uno para que el dos o el tres tengan gobierno, porque el dos y el tres no se abstienen para un gobierno en minoría aunque tenga que rendir cuentas", ha explicado.Así, ha insistido en que lo "normal" es que el resto dieran su abstención a un gobierno del PSOE-A, aunque ha lamentado que los demás es estén dispuestos a hacer "lo que sea" pactado con al "extrema derecha" tratando de "blanquearla" con tal de "no justificar que han perdido las elecciones". ", lo normal es que digan que le toca liderar al PSOE-A", ha dicho Díaz, quien ha vuelto a admitir que sus resultados no han sido buenos y ha "cogido el mensaje", peroSobre la posibilidad de que haya una repetición de las elecciones, Susana Díaz ha dicho quey solo está en que su partido ha ganado y tiene la "responsabilidad" de "frenar a la extrema derecha en Andalucía" que encarna Vox, el partido que "quiere cerrar Canal Sur, derogar la Ley Contra la Violencia de Género y la Ley de Memoria Histórica". Todo esto es "grave", por lo que ha hecho un llamamiento al resto de partidos paraSi no se consigue formar un gobierno del PSOE-A, Díazigualmente porque ella se ha presentado a unas elecciones, las ha ganado y es su "obligación" hacer que los ciudadanos que han votado al PSOE-A se sientan "orgullosos". Lo que le extraña, según ha dicho, es que del discurso del PP-A hayan desaparecido las "barbaridades" sobre ely sobre las alianzas con partidos con valores inconstitucionales porque ahora es algo que "les afecta" y, por tanto, no quieren hablar de ello.Díaz ha concluido aclarando queporque, según ha dicho, habría "dado igual" tres meses antes que tres meses después porque la "ola de la extrema derecha" ya estaba ahí "fruto de distintos elementos". Ese "sentimiento de extrema derecha"y "ahora sale", por eso, si Casado habla con "frivolidad" de dar carteras a Vox es porque. Ahora en el PP-A tendrán que decidir si esto es así y en Ciudadanos, "que se consideran moderados", tendrán que valorar si "quieren compartir presente y futuro" con "lo que han combatido en toda Europa".